Phát hiện một lớp học ở Hà Nội có 36/45 học sinh có IELTS từ 8.0 trở lên, 29 học sinh đạt SAT 1.500+

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với hàng loạt thành tích ấn tượng về dạy và học. Mới đây, ngôi trường đình đám này lại một lần nữa khiến cả cõi mạng trầm trồ.

Theo đó, lớp chuyên Anh A2K55 khóa 55 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong quá trình học tập và tuyển sinh đại học. Theo thống kê, cả lớp có 43 học sinh, trong đó có tới 36 em đạt IELTS từ 8.0, 29 em đạt SAT từ 1.500 điểm trở lên. 3 học sinh của lớp giành giải học sinh giỏi quốc gia, bên cạnh nhiều giải học sinh giỏi tiếng Anh ở các cấp.

Tập thể lớp chuyên Anh A2K55, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, khóa 55

Sau khi tốt nghiệp, 17 học sinh A2K55 lựa chọn du học, chiếm 39,5% tổng số thành viên của lớp. 26 em tiếp tục học đại học tại Việt Nam, chiếm 60,5%. Các học sinh du học lựa chọn nhiều điểm đến khác nhau như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Phần Lan, Italy, Australia và New Zealand.

Trong nước, nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế Quốc dân, RMIT và VinUniversity.

Ở nhóm du học, điểm đến của các em cũng khá đa dạng, từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Đại học Osaka, Đại học Bocconi đến Đại học Indiana, Đại học Purdue và RMIT Australia.

Loạt thành tích ấn tượng của lớp A2K55 khiến nhiều người trầm trồ

Trong số 17 học sinh du học, 8 học sinh nhận học bổng toàn phần hoặc gói hỗ trợ toàn phần từ các trường đại học ở Mỹ, Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Italy, tiêu biểu như nữ sinh Nguyễn Bùi Hoa Ngân nhận gói hỗ trợ tài chính 100% tại Colby College (Mỹ), trị giá 79.560 USD/năm (khoảng 2 tỷ đồng), theo thông tin lớp cung cấp. Nguyễn Nam Khánh nhận học bổng 68.000 USD/năm (khoảng 1,8 tỷ đồng) tại Hamilton College (Mỹ), hỗ trợ toàn bộ học phí trong 4 năm.

Tại Nhật Bản, Ngô Phương Linh nhận học bổng Chính phủ MEXT tại Đại học Osaka (Nhật Bản), còn Nguyễn Minh Phương nhận học bổng MEXT theo diện Đại học tiến cử tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản). Bên cạnh đó còn có nam sinh Nguyễn Quang Trung được miễn 100% học phí toàn khóa tại Đại học Bocconi (Italy) hay nữ sinh Đặng Trà Giang nhận học bổng miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt trong 4 năm tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc).

Không thể không kể đến Trần Tùng Linh trúng tuyển Khoa Công nghệ Bán dẫn, Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), với học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt. Ở trong nước, nam sinh Bùi Quang Khải cũng trúng tuyển hệ Tài năng Logistics của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận học bổng cho chương trình 5 năm từ đại học lên thạc sĩ, gồm toàn bộ học phí và trợ cấp sinh hoạt.

36/43 học sinh lớp A2K55 đạt IELTS từ 8.0 trở lên, trong khi 29 em đạt SAT từ 1.500 điểm trở lên, theo thống kê của tập thể lớp

Dù cùng học lớp chuyên Anh, lựa chọn ngành học của các thành viên A2K55 khá đa dạng. Các em theo đuổi nhiều lĩnh vực như kinh tế - tài chính, ngôn ngữ, truyền thông, thiết kế, công nghệ thông tin, kỹ thuật, quan hệ quốc tế, khoa học tự nhiên và luật.

Sự phân bổ này cho thấy nền tảng ngoại ngữ được nhiều học sinh sử dụng như một công cụ để tiếp cận các ngành học khác nhau, thay vì giới hạn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực ngôn ngữ.

Sau khi tốt nghiệp, 17 học sinh A2K55 lựa chọn du học, trong khi 26 em tiếp tục theo học tại các trường đại học trong nước

Theo cô Phạm Hoài Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp A2K55, những kết quả trên đến từ nỗ lực của từng học sinh cùng sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Tuy nhiên, theo cô, yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn của tập thể là tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Ảnh: Nhà trường cung cấp