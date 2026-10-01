Học sinh Trung học Maya School tổ chức Trung thu cho 50 em nhỏ ở Yên Xuân

Mùa trăng về tại Yên Xuân

"Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ" là chiến dịch do Công ty Cổ phần VCCorp, Báo Afamily và Quỹ Thiện Nhân tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Chỉ huy Quân sự, Thành đoàn và Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng. Chiến dịch hướng đến việc mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn và bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp cho trẻ em ở nhiều vùng miền.

Maya School là một trong những điểm đến của chiến dịch trong mùa Trung thu năm nay, với trải nghiệm làm tò he dân gian. Mong muốn lan toả hoạt động ý nghĩa này đến các em nhỏ tại địa phương, trong đó phần lớn em là người dân tộc Mường, Maya School đã mời các em học sinh Trường Tiểu học Yên Xuân đến tham gia trải nghiệm. Đặc biệt, đảm nhiệm vai trò tổ chức và điều phối chính trong chương trình này là một nhóm học sinh Trung học Maya.

Tại sự kiện, nghệ nhân Đặng Văn Tiêu, đến từ làng nghề tò he Phượng Dực, đã giới thiệu về làng nghề và kể cho các em những câu chuyện về tò he, từ nguyên liệu, cách làm đến cách sáng tạo nên các hình thù. Sau đó, các em nhỏ tự tay nặn những chú tò he của riêng mình.

Chia sẻ về chương trình, em Bạch Nguyên Khang - Học sinh lớp 10 Maya School, thành viên nhóm tổ chức, cho biết:

"Chúng em mong muốn các em nhỏ có một Trung thu thật vui và ấm áp: được tự tay tạo nên một món quà nhỏ mang dấu ấn của mình và biết thêm về một nét đẹp truyền thống của dân tộc".

Năng lực được tôi luyện qua các dự án

Để một nhóm học sinh lớp 7 - 10 có thể tự tin đứng ra điều phối chương trình cho 50 em nhỏ, phía sau là cả một quá trình chuẩn bị. Em Ngô Đặng Hải Phong - Học sinh lớp 10 Maya School - Trưởng nhóm tổ chức chia sẻ:

"Để chuẩn bị cho sự kiện, chúng em tranh thủ thời gian ngoài giờ học trên lớp để tìm hiểu kỹ về chương trình, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung, kịch bản chi tiết, và chuẩn bị sẵn sàng hậu cần để mọi thứ diễn ra thuận lợi. Nhiều năm làm dự án cộng đồng đã giúp chúng em quen với việc lên kế hoạch, phối hợp nhóm, chủ động làm việc và xử lý tình huống, đồng thời hiểu rằng để một sự kiện thành công thì mỗi người đều cần có trách nhiệm với phần việc của mình".

Những năng lực mà Hải Phong nhắc đến được các em học sinh Maya School rèn luyện qua chương trình dự án thực tế của nhà trường. Mỗi năm, học sinh dành hơn 120 giờ cho các dự án tại hệ thống 7 xưởng thực hành. Ở cấp Trung học, đó là những dự án cộng đồng - nơi các em tự xác định vấn đề, lập kế hoạch, trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả.

Học sinh Maya lắp đặt hệ vận động cho điểm trường tại Sơn La - nằm trong dự án thực tế của khối Trung học.

Nhiều năm qua, học sinh Trung học Maya đã thực hiện thành công nhiều dự án hướng về cộng đồng: từ thiết kế, thi công hệ vận động cho các em nhỏ vùng cao, đến tổ chức chuỗi workshop mỹ thuật hàng tuần cho bệnh nhi tại các bệnh viện. Chính những trải nghiệm ấy cho các em sự tự tin để đứng ra tổ chức chương trình lần này.

Cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Maya School, chia sẻ:

"Ở Maya, chúng tôi theo đuổi tinh thần 'Học thật - Làm thật - Thành công thật'. Tôi rất tự hào vì các con đã dùng chính những năng lực được rèn luyện qua từng dự án để mang đến một sự kiện thành công và có ý nghĩa cho các em nhỏ."

Chương trình khép lại, học sinh Yên Xuân ra về với những chú tò he đầy màu sắc trên tay, và niềm vui từ một ngày Tết Trung thu ý nghĩa. Và với chương trình "Trăng Sáng Muôn Nơi" ở Maya School, ánh trăng năm nay đã được thắp lên bởi chính những anh chị còn ở lứa tuổi học trò.