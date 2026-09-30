5 ngôi trường, một mùa trăng: Khi di sản dân gian được chạm bằng đôi tay trẻ thơ

Trung thu năm nay, tại Dewey Cầu Giấy, Mầm non Làng An, Tiểu học Western Hà Nội, Tiểu học Sentia và Tiểu học Maya, mùa trăng không chỉ hiện diện trong những mâm cỗ, tiếng trống lân hay ánh đèn rước. Các em nhỏ còn được gặp gỡ những nghệ nhân, chạm tay vào tre, giấy kính, đất nặn, bột tò he; tự mình tạo nên những món đồ chơi dân gian từng đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Dewey Cầu Giấy: Đèn lồng rọ tre và những lời yêu thương đi xa

Tại Dewey Cầu Giấy, không khí “Trăng trên phố” được tạo nên từ ánh sáng của những chiếc đèn lồng rọ tre, đèn ông sao giấy kính và cả sự háo hức của học sinh trong từng hoạt động trải nghiệm. Các em tỉ mẩn uốn nan tre, dán giấy kính, hoàn thiện chiếc đèn mang dấu ấn cá nhân dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Bên cạnh đó, workshop làm tò he cùng Nghệ nhân Thành đưa các em đến gần hơn với thế giới đồ chơi dân gian đầy sắc màu. Từ những khối bột nhỏ, những hình tượng ngộ nghĩnh dần hiện lên dưới bàn tay học sinh.

Ngày hội càng thêm rộn ràng với sự tham dự của Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền cùng hai KOL Tiêu Thố và Châm Sứa. Sự đồng hành của các khách mời góp thêm niềm vui cho mùa trăng tại Dewey, khi những chiếc đèn được thắp sáng cũng trở thành cách để các em trao gửi yêu thương đến những người bạn ở phương xa.

Mầm non Làng An: Nụ cười trong veo bên mâm cỗ

Nếu Dewey mang đến sắc màu của một đêm trăng trên phố, Mầm non Làng An lại lưu giữ vẻ đẹp hồn nhiên nhất của Trung thu: ánh mắt tròn xoe trước đoàn múa lân, tiếng trống “tùng dinh dinh” rộn ràng, bước chân bé xíu nối nhau rước đèn và nụ cười trong veo bên mâm cỗ.

Với sự đồng hành của Nghệ nhân Tuyến, các bé làm quen với chiếc đèn ông sao – món đồ chơi gần gũi nhưng chứa đựng cả một phần ký ức Trung thu Việt. Từ những vật liệu đơn giản, các em được hướng dẫn tạo nên chiếc đèn của riêng mình, để rồi nâng niu thành quả ấy trong đoàn rước đèn đầy háo hức.

Khoảnh khắc ấy cho thấy văn hóa truyền thống đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một chiếc đèn tự làm, một điệu múa lân, một đêm phá cỗ cùng bạn bè và thầy cô.

Western Hà Nội: Khi lễ hội toàn trường trở thành bài học về di sản

Tại Tiểu học Western Hà Nội, Trung thu là một lễ hội quy mô toàn trường, nơi không khí vui hội hòa vào một bài học di sản gần gũi. Nghệ nhân lão thành Nguyễn Văn Quyền đã đưa nghề làm đèn kéo quân đến với học sinh, kể cho các em nghe về cấu tạo, kỹ thuật và vẻ đẹp của món đồ chơi dân gian từng gắn bó với bao mùa trăng xưa.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của nghệ nhân, các em quan sát từng chi tiết, thử sức với các công đoạn làm đèn và khám phá cách ánh sáng, chuyển động tạo nên những hình ảnh sinh động bên trong chiếc đèn kéo quân.

Điều còn đọng lại không chỉ là sự thích thú khi nhìn chiếc đèn vận hành, mà còn là nhận thức đầu đời về giá trị của một nghề truyền thống. Khi một nghệ nhân bước vào trường học, khoảng cách giữa ký ức xưa và thế hệ hôm nay dường như được rút ngắn lại.

Sentia: Chạm vào ký ức từ những nắm đất mộc mạc

Một buổi chiều tại Sentia, những đôi tay nhỏ lấm màu, say sưa nặn từng viên đất dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân Phùng Đình Giáp. Phỗng đất làng Hồ – dòng đồ chơi dân gian mộc mạc, lâu đời – trở thành trải nghiệm xúc giác đặc biệt với học sinh.

Các em không chỉ nghe giới thiệu về phỗng đất, mà thực sự chạm vào chất liệu, nắn nót tạo hình và cảm nhận sự kiên nhẫn cần có để hoàn thiện một sản phẩm. Không khí ấy tiếp tục được nối dài trong phần thi bày mâm cỗ, nơi tinh thần đồng đội, sự khéo léo và niềm vui quây quần tạo nên một buổi Trung thu ấm áp.

Từ những nắm đất giản dị, các em đã chạm vào một lát cắt của ký ức dân gian – nơi vẻ đẹp không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở bàn tay người làm nghề và tình yêu dành cho những giá trị được gìn giữ qua thời gian.

Maya: Bức tranh thiên nhiên của một đêm ngắm trăng

Tại Tiểu học Maya, Trung thu mở ra như một bức tranh nhiều lớp. Buổi chiều là không khí rộn ràng của các gian hàng trải nghiệm, workshop làm tò he cùng Nghệ nhân Đặng Văn Tiêu. Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn lân sư tử đưa các em từ khu nhà ăn lên sân bóng; chiếu tre được trải ra, thầy cô và học sinh cùng quây quần thưởng thức văn nghệ, phá cỗ và ngắm trăng.

Trong không gian thiên nhiên đầy cảm xúc ấy, những con tò he rực rỡ sắc màu không chỉ là sản phẩm của một hoạt động thủ công. Chúng trở thành dấu ấn về sự gặp gỡ giữa trẻ em, nghệ thuật dân gian và một đêm trăng được sống trọn vẹn cùng bạn bè, thầy cô.

Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những trải nghiệm đầu đời

5 ngôi trường, 5 nghệ nhân, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, phỗng đất làng Hồ, tò he và biết bao khoảnh khắc rước đèn, phá cỗ, ngắm trăng. School Tour của “Trăng Sáng Muôn Nơi” đã tạo nên một hành trình mà ở đó, trẻ em không đứng ngoài quan sát di sản, mà trở thành những người trực tiếp chạm vào, tạo nên và lưu giữ di sản theo cách của riêng mình.

Với quy mô dự kiến tiếp cận khoảng 15.000 học sinh tại Hà Nội, School Tour không chỉ mang đến một hoạt động Trung thu giàu cảm xúc. Đây còn là một điểm chạm giáo dục, kết nối trẻ em thành phố với văn hóa dân gian, với các nghệ nhân và với tinh thần sẻ chia hướng về những bạn nhỏ ở các địa bàn còn khó khăn.

Bởi tình yêu văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những bài học lớn lao. Đôi khi, nó được gieo mầm từ một chiếc đèn tự tay làm, một con tò he còn vụng về, một nắm đất mộc mạc hay khoảnh khắc cả sân trường cùng ngước nhìn vầng trăng tròn.

Trăng Sáng Muôn Nơi là chương trình Trung Thu thường niên được sáng kiến bởi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Quỹ Thiện Nhân và VCCorp, phối hợp cùng Thành đoàn TP. Đà Nẵng, Social Impact với sự tham gia của các đơn vị truyền thông, sáng tạo và các doanh nghiệp đồng hành, hướng tới mục tiêu mang 1 triệu món quà đến cho trẻ em ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các em nhỏ tại những địa bàn khó khăn, thiếu thốn. Hành trình được triển khai với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Báo Nhân Dân, qua nhiều hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10/2026. Các hoạt động bao gồm:Từ ngày 22/9 (School Tour tại Hà Nội): Dự kiến tại 10 trường mầm non và tiểu học, giúp các em tự làm đồ chơi Trung thu gửi tặng các bạn nhỏ Tây Giang, đồng thời triển khai hoạt động "Gửi lời ước" kết nối mong ước của các em tới cộng đồng. - Ngày 23/9 (Chặng Tây Giang - Đà Nẵng): Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà nẵng tổ chức lễ hội phá cỗ, vui chơi nghệ thuật và trao quà thiết thực cho trẻ em đồng bào Cơ Tu đang sinh sống tại vùng núi khó khăn. - Ngày 10/10 (Chặng kết - "Chắp cánh tuổi thơ"): Tổ chức tại chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân với các gian hàng tương tác và phát quà cho trẻ nhỏ. Qua đó, "Trăng Sáng Muôn Nơi" không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nên hành trình kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam tới trẻ em ở nhiều miền đất nước. Thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://littlemakershub.admicro.vn/user



