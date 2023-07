Học sinh tiểu học viết văn miêu tả "nhà em y như bộ phim Tây du ký", giáo viên đọc xong không thể nhịn cười

Những bài văn miêu tả gia đình của trẻ tiểu học luôn khiến thầy cô và cộng đồng mạng phải cười lăn lộn. Bởi với sự ngây thơ, hồn nhiên của mình, trẻ ít khi viết lời hoa mĩ, tâng bốc thái quá mà thường "có sao nói đấy". Chính vì vậy mà nhiều bài văn của trẻ khiến ông bà, cha mẹ phải ngượng đỏ mặt vì bao nhiêu bí mật, thói hư tật xấu của người trong nhà đều bị "bóc" bằng sạch.

Chẳng hạn, một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc từng viết bài văn so sánh các thành viên trong gia đình mình giống y như các nhân vật trong bộ phim... Tây du ký kinh điển. Em còn nêu rõ lý do tại sao mình lại so sánh như vậy.

Cụ thể nội dung bài văn như sau:

"Gia đình em,

Gia đình em giống như phim Tây du ký. Em là Đường Tăng, luôn được bảo vệ suốt chặng đường, đôi khi không phân biệt được thiện ác, tốt xấu. Mẹ em giống như Tôn Ngộ Không, không sợ gian khổ, vất vả, lắm lúc việc chẳng được ích gì cũng làm. Việc ăn uống gì cũng đều gánh vác hết.

Ông bà giống như Sa Tăng, âm thầm cho đi mà không mong nhận lại điều gì. Còn bố giống như Trư Bát Giới, chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn, nếu không cẩn thận có thể bị yêu tinh dụ dỗ.

Đây là nhà của em, đang quay bộ phim bom tấn Tây du ký".

Bài văn so sánh gia đình giống phim Tây du ký.

Bài văn này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến ai nấy không thể nhịn cười. Qua miêu tả của cậu nhóc này thì có thể thấy rõ vai trò của từng thành viên trong gia đình em. Bên cạnh ông bà và mẹ là những người chăm chỉ, tảo tần ra thì có vẻ bố khá... lười nên để lại ấn tượng xấu trong mắt con trai. Cũng vì vậy mà cậu nhóc mới dám to gan so sánh bố với Trư Bát Giới như thế!



Chẳng biết sau khi đọc được bài văn của con trai, người bố có nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân và tham gia các công việc của gia đình nhiều hơn hay không nhưng cư dân mạng thì đã cười vỡ bụng một phen. Không ít người để lại những bình luận ngợi khen tài nghệ viết văn của cậu nhóc này.

Không chỉ có trí tưởng phong phú mà cách viết của em cũng rất có trình tự, sinh động, cụ thể. Có lẽ vì vậy mà bài văn đã nhận được mức điểm tuyệt đối từ giáo viên.