Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã chính thức mở cửa

Khi nhắc đến lịch sử, những cột mốc lớn của đất nước, văn hoá và sự đóng góp của các thế hệ đi trước, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người đã đi qua năm tháng. Nhưng hiện tại, điều này chỉ còn đúng một nửa.

Không ít người ngỡ ngàng khi chứng kiến Gen Z, Gen Alpha dành sự quan tâm đặc biệt cho những chủ đề vốn thường được xem là “câu chuyện của thế hệ trước”. Tại Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường - trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, chào mừng Đại lễ 2/9 - số đông khách tham quan lại chính là học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên.

Người trẻ hào hứng “ngược dòng” 95 năm lịch sử Đảng bằng những cách thức rất mới: Thông qua công nghệ số, qua không gian xoắn ốc tái hiện những dấu mốc chói lọi.

Hình ảnh những bạn trẻ trong tà áo dài, toát lên sự năng động, ham thích khám phá văn hoá - lịch sử; bên cạnh các bác cựu chiến binh trong bộ quân phục, những thanh niên khoác trang phục dân tộc, hay các em nhỏ đeo khăn quàng đỏ ríu rít cười nói… đã khiến không gian triển lãm trở nên đặc biệt hơn bất cứ nơi nào.

Chia sẻ của các bạn trẻ khi tham quan triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường

Đôi bạn Yến Quỳnh và Dương Nhi cùng sinh năm 2008, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) tham quan triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường với trang phục lạ mắt của đồng bào dân tộc. Cả hai cùng tham gia hoạt động cho booth Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chia sẻ cảm xúc của mình khi đến triển lãm.

Yến Quỳnh nói: “Không gian ở đây rất hoành tráng, thể hiện lịch sử hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những triển lãm thế này giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử, về công nghệ đang ngày càng phát triển và thôi thúc chúng mình phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước”.

“Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường là khu vực khiến mình dừng lại lâu nhất. Những hiện vật, cột mốc lịch sử tái hiện nơi ông cha ta đổ xương máu để đổi lấy hòa bình làm mình rất tự hào, không chỉ với tư cách học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc mà còn là học sinh trên toàn quốc” - Dương Nhi nói.

Dương Nhi (trái) và Yến Quỳnh (phải)

Nguyễn Hữu Hưng (sinh năm 2001, Hà Nội, kỹ sư) ấn tượng khi đến với triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường.

“Mình đã dừng lại rất lâu trước thông tin về cuộc đời và hoạt động, đóng góp của các vị Tổng Bí thư trong 95 năm của Đảng. Mình thấy các bác đã đóng góp rất nhiều công sức và có công lao lớn trong sự phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam nên mình thấy xúc động, tự hào.

Bản thân mình cũng cảm thấy rất bất ngờ, ngạc nhiên vì sự phát triển của Việt Nam. Những sản phẩm đó không chỉ công nghệ mà còn liên quan đến văn hóa lịch sử rất đặc biệt, hoành tráng” - Hữu Hưng nói.

Đặng Kim Thiên Kim (sinh năm 2012, học sinh lớp 8, trường THCS Lê Ngọc Hân - Hà Nội) từng trình diễn trước 50.000 khán giả tại concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim cũng có mặt tại triển lãm. Sau khi trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, cô bạn cùng mẹ tham quan triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường.

Cô bạn bày tỏ: “Khi bước vào không gian này, mình thấy mọi thứ được tái hiện rất chân thật. Là người trẻ được sinh ra trong hòa bình, không có tiếng bom rơi súng nổ, mình cảm thấy hạnh phúc, tự hào và biết ơn cha ông đã ngã xuống để đổi lấy độc lập, tự do. Mình chỉ muốn nói rằng bầu trời hòa bình thật sự rất đẹp".

Đặng Kim Thiên Kim

Thúy An (sinh viên năm 3, Học viện Tư pháp, Hà Nội) chia sẻ: “Vượt 20km để đến triển lãm, đó là việc ý nghĩa nhất mình đã làm.Ở đây, mình được xem nhiều hiện vật và câu chuyện lịch sử, mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người ơi, hãy đến đây để cảm nhận!”.

Cũng có mặt từ sớm và đang hào hứng check-in, Đinh Nhung (Hà Nội) bổ sung: “Với góc nhìn của người trẻ, tham quan triển lãm quy mô như thế này khiến chúng em tự hào về Việt Nam. Chính phủ đã tạo cơ hội để chúng em mở mang tầm mắt, hiểu hơn về quá khứ và hiện tại, từ đó nỗ lực phát triển bản thân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Đinh Nhung

Có thể nói triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường là một điểm nhấn nằm trong Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Tại đây tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian rộng 10.000 m².

Lấy cảm hứng từ thành Cổ Loa, khu vực này được thiết kế theo hình xoắn ốc, kết hợp trưng bày hiện vật, sân khấu thực cảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và công nghệ tiên tiến như hologram, AR, màn hình 360 độ,... mang lại trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc.









Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để tham quan, theo dõi các hoạt động tại triển lãm

Một số hình ảnh khác tại triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường trong ngày đầu tiên chính thức mở cửa đón, phục vụ khách tham quan miễn phí:









Hoạt động hoạt cảnh bên trong triển lãm





Các bạn trẻ mặc trang phục dân tộc hoạt động tại booth Bộ Dân tộc và Tôn giáo đi tham quan triển lãm













Phía trước triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường luôn có đông người tham quan, chụp ảnh









Khu vực booth của báo Nhân dân cũng được mọi người quan tâm









Một số hình ảnh khác trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”