16h ngày 27/8, các khối tham gia lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu di chuyển từ đường Hùng Vương, tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của lực lượng điều phối và đảm bảo an ninh, các đoàn diễu binh, diễu hành gồm đại diện các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh - sinh viên, cùng các khối văn hóa - xã hội lần lượt tiến về khu vực trung tâm Quảng trường. Đội hình được sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng đội ngũ, vị trí theo kịch bản đã được phê duyệt. Xung quanh các tuyến đường, rất đông người dân tập trung hai bên vỉa hè từ sớm để theo dõi. Từng bước chân đều đặn, mạnh mẽ, dứt khoát của các khối nghi lễ đi qua giữa tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt của người dân. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng, đầy ý nghĩa, hào hùng bằng điện thoại, máy ảnh. Sự xuất hiện của các nam chiến sĩ khiến đám đông vỡ òa. Các chiến sĩ tươi cười, thả tim và chụp ảnh giao lưu cùng người dân, mang lại hình ảnh vừa hào hùng vừa gần gũi. Tuyến đường Hùng Vương và các trục lân cận như Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu đã được lực lượng chức năng phân luồng giao thông từ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển của các khối. Buổi sơ duyệt tối 27/8 là bước chuẩn bị quan trọng nhằm rà soát, hoàn thiện toàn bộ kịch bản chương trình diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9, với sự tham gia của hàng chục nghìn người trong không khí trang nghiêm, trọng thể. Tiếp nối các khối là hàng loạt xe tăng theo đội hình chặt chẽ, đều tăm tắp tiến về khu vực Quảng trường Ba Đình. Tiếng động cơ rền vang của xe tăng, thiết giáp xen lẫn tiếng bước chân nhịp nhàng của các khối nghi lễ tạo nên khung cảnh trang nghiêm, hào hùng dọc các tuyến đường chính dẫn đến Quảng trường Ba Đình.