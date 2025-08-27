Fanpage aFamily

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh

Nhóm PV/VTC News,
Chia sẻ
Thích0

Trên đường đến điểm tập kết chuẩn bị sơ duyệt A80, các chiến sĩ tươi cười,

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 1.

16h ngày 27/8, các khối tham gia lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu di chuyển từ đường Hùng Vương, tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 2.

Dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của lực lượng điều phối và đảm bảo an ninh, các đoàn diễu binh, diễu hành gồm đại diện các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh - sinh viên, cùng các khối văn hóa - xã hội lần lượt tiến về khu vực trung tâm Quảng trường.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 3.

Đội hình được sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng đội ngũ, vị trí theo kịch bản đã được phê duyệt.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 4.

Xung quanh các tuyến đường, rất đông người dân tập trung hai bên vỉa hè từ sớm để theo dõi. Từng bước chân đều đặn, mạnh mẽ, dứt khoát của các khối nghi lễ đi qua giữa tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt của người dân.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 5.

Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng, đầy ý nghĩa, hào hùng bằng điện thoại, máy ảnh.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 6.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 7.

Sự xuất hiện của các nam chiến sĩ khiến đám đông vỡ òa.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 8.

Các chiến sĩ tươi cười, thả tim và chụp ảnh giao lưu cùng người dân, mang lại hình ảnh vừa hào hùng vừa gần gũi.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 9.

Tuyến đường Hùng Vương và các trục lân cận như Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu đã được lực lượng chức năng phân luồng giao thông từ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển của các khối.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 10.

Buổi sơ duyệt tối 27/8 là bước chuẩn bị quan trọng nhằm rà soát, hoàn thiện toàn bộ kịch bản chương trình diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9, với sự tham gia của hàng chục nghìn người trong không khí trang nghiêm, trọng thể.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 11.

Tiếp nối các khối là hàng loạt xe tăng theo đội hình chặt chẽ, đều tăm tắp tiến về khu vực Quảng trường Ba Đình.

Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh - Ảnh 12.

Tiếng động cơ rền vang của xe tăng, thiết giáp xen lẫn tiếng bước chân nhịp nhàng của các khối nghi lễ tạo nên khung cảnh trang nghiêm, hào hùng dọc các tuyến đường chính dẫn đến Quảng trường Ba Đình.

Theo VTC News Copy link 08/27/2025 17:40 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/chien-si-a80-tha-tim-vay-tay-chao-nguoi-dan-cho-xem-so-duyet-dieu-binh-ar962240.html
Nghiêm cấm thả bóng bay, đèn trời, sử dụng flycam ảnh hưởng hoạt động diễu binh, diễu hành
Chia sẻ
Thích0