Mới đây, gia đình Lý Hải - Minh Hà đã tham dự Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa - chính trị trọng điểm, được mong chờ nhất trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9.

Bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất “trăm tỷ” diện trang phục tông đỏ nổi bật, chỉn chu và rạng rỡ.

Đặc biệt, hình ảnh Cherry Hải My (con gái thứ 2, trong số 4 người con) của Lý Hải và Minh Hà xuất hiện trong tà áo dài đỏ thắm, tươi tắn tham quan và tham gia các hoạt động tại triển lãm nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cận cạnh visual xinh xuất sắc của Cherry Hải My. Nguồn: Chumchum.

Sinh năm 2013, tiểu thư có bố mẹ là người nổi tiếng showbiz Việt chiếm thiện cảm bởi nét đẹp trong sáng, cá tính, ghi điểm bởi sự lễ phép. Khoảnh khắc mới nhất này của Cherry Hải My nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích, vô số bình luận khen ngợi.

"Bé này xinh lắm luôn, nhìn có nét riêng mà cực kỳ ngoan ngoãn, lễ phép", "Gặp ở ngoài rồi xác nhận xinh lắm, cao nữa", "Nét mặt bé này xinh quá", "Mỹ nhân tương lai là đây chứ đâu. Có khi sau này thi hoa hậu không",.... là những bình luận của cư dân mạng.





Đây không phải lần đầu tiên Cherry Hải My (tên thật Nguyễn Hà Hải My, sinh năm 2013), trở thành tâm điểm bàn luận. Trước đó, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay cùng gia đình dự ra mắt phim, cô bé đều được chú ý bởi nhan sắc và chiều cao nổi bật. Cherry Hải My được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, với gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng giọng nói ngọt ngào.

Lúc 10 tuổi nhưng bé đã có thể tự trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân. Minh Hà từng lên giải thích con chỉ dùng son phấn một ít cho vui vì trẻ con nào cũng thích được xinh đẹp. Càng lớn Cherry càng ra dáng "bản sao" của mẹ Minh Hà, bé cũng có tính cách điềm đạm và dịu dàng hơn so với các em.

Cherry Hải My được khen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nhan sắc Cherry Hải My ở tuổi 12.

Ngay từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, tự tin xuất hiện trước ống kính mỗi khi gia đình chụp ảnh hay quay vlog. Cherry Hải My từng khiến dân tình trầm trồ khi đoạt giải A trong một cuộc thi nhảy ở trường. Ngoài ra, cô bé còn biết múa, yêu thích âm nhạc, thời trang.

Cô bé xinh xắn từ nhỏ.

Được bố mẹ cho tham gia các dự án nghệ thuật vì yêu thích.





Cherry và dàn cast Lật Mặt 8 vào tháng 4 vừa qua.

Bởi thế, từ năm 2015 Cherry Hải My đã đóng các vai nhỏ, không thoại trong phim của bố. Năm 2024, cô bé ấn tượng khi tham gia Lật mặt 7: Một điều ước. Năm nay, Cherry Hải My tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất khi đảm nhận một vai quan trọng trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, cho thấy sự trưởng thành cả về ngoại hình lẫn kỹ năng nghệ thuật.

Một số hình ảnh ấn tượng về không gian triển lãm mà Cherry Hải My cùng gia đình tham dự vừa qua:

























Ảnh: Như Hoàn.



