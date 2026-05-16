Trái tim bỗng đập trở lại trong lồng ngực người nhận gần ngừng tim, chạy ECMO suốt 8 ngày, BS: "Một trong những ca hồi phục tốt nhất mà chúng tôi từng thấy"

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông tin, tối ngày 10/5/2026, trái tim được hiến từ một người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại đây, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại Bệnh viện.

Người bệnh là nam, 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định và tương lai chưa kịp thực hiện, người bệnh đã phải đối mặt với tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa có tim hiến phù hợp.

Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim.

GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định (Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính) cho biết, người bệnh phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

"Tuy nhiên, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép", GS Hoàng Định cho hay.

Hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 2 giờ, sau đó tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chỉ trong 9 phút 34 giây. Khi tim hiến được chuyển đến Bệnh viện, người nhận đã được ê-kíp ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.

Chỉ sau 2 ngày ghép tim, bệnh nhân đã có thể cai máy hỗ trợ hô hấp, tỉnh táo, cười nói và giơ tay tạo hình trái tim với bác sĩ. Hiện bệnh nhân phục hồi rất tốt, đã ăn uống bình thường trở lại.

"Đây là một trong những ca hồi phục tốt nhất mà chúng tôi từng thấy", GS.TS.BS Hoàng Định đã chia sẻ với Tuổi trẻ Online vào chiều 15-5. Tính đến nay Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ghép tim cho 10 trường hợp.

Thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, cùng sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa và đơn vị hỗ trợ liên quan như Phẫu thuật Tim mạch, Nội tim mạch, Tim mạch Can thiệp, Gây mê Hồi sức, Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng và nhiều đơn vị liên quan khác.

Thật lòng ghi nhận và trân trọng nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình người hiến; sự phối hợp khẩn trương của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và toàn bộ các đơn vị liên quan. Tất cả đã cùng tạo nên hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy ý nghĩa, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

