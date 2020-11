Học sinh lại tiếp tục nghỉ học để tránh bão số 12

Chiều 9/11, Sở GD&DT Khánh Hòa gửi thông báo tới các cơ sở giáo dục về kế hoạch nghỉ học trong các ngày 10-11/11. Sở này yêu cầu các đơn vị cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học để phòng, tránh bão số 12. Yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi tình hình bão, lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học tiếp tục nếu thấy cần thiết.

Tương tự, Sở GD&ĐT Phú Yên cũng có công văn khẩn đề nghị các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tạm nghỉ học trong 2 ngày tới để tránh bão.

Sở này yêu cầu các nhà trường có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ sở vật chất trường học. Các Phòng GD&ĐT thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết trên địa bàn để thông tin cho học sinh, giáo viên, nhân viên đơn vị, trường học biết. Tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại các phương tiện thiết bị dạy học; hồ sơ, tài liệu của đơn vị, trường học đảm bảo an toàn, không bị ướt, cháy. Có phương án gia cố, chằng chống cây xanh, hệ thống mái che, mái tôn, tường rào, công trường, các công trình đang sửa chữa... đảm bảo an toàn. Chủ động duy trì lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học.

“Nếu bị ngập lụt, sạt lở và bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không an toàn cho học sinh do bão số 12 gây ra thì chủ động tiếp tục cho học sinh nghỉ học”, công văn nêu.