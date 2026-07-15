Học sinh hút thuốc lá ở Đắk Lắk: Khoảng trống sau giờ tan học

Học sinh mặc đồng phục hút thuốc lá tại một quán cà phê trước cổng trường học. (Ảnh: Thế Hùng)

Sau tiếng trống tan trường

Trưa 14/7, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), chỉ ít phút sau khi tiếng trống tan trường vang lên, một nhóm nam học sinh mặc đồng phục nhanh chóng rời cổng trường, đi thẳng vào quán.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là vừa vào quán, các em nhanh chóng châm thuốc lá. Khói thuốc nhanh chóng bao trùm một khu vực.

Các nam sinh mặc đồng phục thay nhau châm thuốc lá (Ảnh: Cắt từ clip)

Cùng thời điểm, phía trước quán cà phê, một nhóm học sinh đi xe máy, xe đạp điện tụ tập thành từng tốp. Trong số này, một số em điều khiển xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo nhân viên quán cà phê, các em này học ở trường tư thục trên địa bàn phường Tân An, sau giờ tan trường hoặc trước giờ vào lớp thường xuyên ghé quán. Quán đã dán biển cấm trẻ em dưới 18 tuổi hút thuốc, nhưng các em vẫn vi phạm.



“Mỗi lần thấy các em hút thuốc, quán đều phải nhắc nhở, mời ra ngoài”, nhân viên quán chia sẻ.

Dù quán treo biển cấm thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi, các học sinh vẫn vô tư hút thuốc. (Ảnh: Thế Hùng)

Những hình ảnh trên không chỉ đặt ra câu chuyện về ý thức của một bộ phận học sinh mà còn gợi nhiều suy nghĩ về vai trò và sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hình thành hành vi, lối sống cho các em.

Giáo dục học sinh cần sự đồng hành của cả xã hội

Một môi trường giáo dục lành mạnh không chỉ được tạo dựng từ những giờ học trên lớp mà còn cần sự đồng hành của gia đình và toàn xã hội.

Theo ông Dương Xuân Vỹ - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Yang Mao), dù các trường học đã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, an toàn giao thông và kỹ năng sống, nhưng để những bài học ấy trở thành hành vi thường ngày của học sinh vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em và học sinh.

Giáo dục ý thức học sinh cần sự chung tay của toàn xã hội.

"Pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, yêu cầu chấp hành việc không bán thuốc lá cho học sinh, nhất là khu vực gần trường học", ông Vỹ nhận định.

Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh là quá trình lâu dài, không thể chỉ dừng lại ở những tiết học hay các buổi tuyên truyền.

Khi môi trường sống, học tập và sinh hoạt của học sinh cùng thống nhất trong cách giáo dục, nhắc nhở và thực thi pháp luật, những bài học trên lớp mới có điều kiện chuyển hóa thành nhận thức và hành động trong cuộc sống hằng ngày.