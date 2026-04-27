Hà Nội: Học sinh tụ tập hút thuốc quanh cổng trường, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Ghi nhận tại các quán trà đá quanh một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội như T.N.T (phường Hai Bà Trưng) và M. A.C.D.M (phường Phương Liệt), hình ảnh học sinh mặc nguyên đồng phục tụ tập hút thuốc lá, sử dụng thuốc lá điện tử không còn hiếm gặp. Riêng tại khu vực quanh M. A.C.D.M còn ghi nhận tình trạng học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau giờ tan học tại Trường THPT T.N.T (phường Hai Bà Trưng), khu vực các quán trà đá ven hồ Hai Bà Trưng trở thành điểm tụ tập của nhiều học sinh án lại sau giờ học.

Hai nam sinh mặc đồng phục sơ mi trắng có logo Trường THPT T.N.T, một em hút thuốc lá điện tử, em còn lại hút thuốc lào.

Nhóm học sinh truyền tay nhau chiếc thuốc lá điện tử, mỗi người hút một hơi.

Nam sinh (bên trái) mặc áo đồng phục Trường THCS N.P.S (phường Bạch Mai) cũng nhận chiếc thuốc lá điện tử từ một học sinh THPT T.N.T để hút.

Một số học sinh mặc đồng Trường THCS N.P.S ngồi quây quần, gọi trà đá, rồi vô tư châm thuốc. Những quán trà đá gần Trường THPT T.N.T trở thành "điểm lý tưởng" để các em lén hút, tránh bị phát hiện.

Một nữ sinh chọn ngồi một mình ở góc quán, lặng lẽ hút thuốc lá như một thói quen khó bỏ.

Hai nam sinh cho biết mình học tại Trường THPT V.Đ (phường Cửa Nam) cũng tìm đến khu vực này sau giờ học để hút thuốc lào.

Tình trạng này cũng diễn ra tại khu vực quanh Trường THPT M. A.C.D.M (phường Phương Liệt). Sau giờ tan học, nhiều học sinh nhanh chóng di chuyển ra các quán trà gần cổng trường.

Nam sinh dùng điếu thuốc đang cháy của mình để châm lửa cho điếu thuốc của bạn.

Hai nam sinh mặc đồng phục Trường THPT M. A.C.D.M, một em hút thuốc lá, em còn lại hút thuốc lào.

Trước khi châm thuốc, nam sinh này ngó nghiêng xung quanh như để “canh chừng” xem có người quen hay giáo viên phát hiện hay không.

Không chỉ dừng lại ở việc hút thuốc, nhiều học sinh Trường THPT M. A.C.D.M còn sử dụng xe máy đi học khi chưa đủ tuổi và gửi tại các tòa nhà chung cư gần trường. Trong khi đó, nhiều em điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm.

Một nam sinh khoác áo chống nắng, điều khiển xe máy không gắn biển số, bô nổ lớn, chắn bùn bị mòn.

Em này phóng nhanh qua khu vực đông dân cư mà không đội mũ bảo hiểm.

Tương tự, hai nữ sinh khác cũng điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm

Theo các thống kê y tế, thuốc lá chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư, là nguyên nhân của khoảng 25 loại bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và sinh sản. Ước tính mỗi năm có hơn 103.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có cả những trường hợp do hút thuốc thụ động. Việc học sinh tiếp xúc sớm với thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành thói quen xấu, kéo theo nhiều hệ lụy về hành vi và lối sống.

04/26/2026 10:19 (GMT +7)
Bà mẹ ở Hà Nội hoảng hốt cầu cứu vì con bị "thao túng tâm lý", đọc xong tin nhắn, nhiều người chỉ ra 1 vấn đề lớn
