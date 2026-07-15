25 nghìn lượt "like" cho tin nhắn năn nỉ bố của một nam sinh Hà Nội: Điều giản dị mà sao thành xa xỉ thế này?

"Bố ơi, con xin phép bố cho con ngủ đến 6 giờ 45 ạ, tối qua con thức muộn con viết bài ạ". Đó là dòng tin nhắn ngắn được một nữ sinh chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Theo lời nữ sinh, ngay cả trong kỳ nghỉ hè, em cũng không có khái niệm "ngủ nướng". Bình thường, em phải dậy từ 6 giờ sáng. Nếu không thức đúng giờ, em sẽ bị bố đánh. Bình thường khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ mới đi ngủ.

Em cho biết hiện đang học tại một trường THPT chuyên có tiếng ở Hà Nội. Ngoài đời, em là người hoạt bát, vui vẻ, chỉ khi nhắc đến chuyện gia đình mới trở nên trầm lặng. Khi được hỏi việc bị đánh có nghiêm trọng không, em cho biết: "Đánh đau lắm ạ. Hơn một tháng rồi mà vết đánh cũ vẫn còn y nguyên, thành vết thâm". Theo lời kể của nữ sinh, bố em quan niệm: "Con gái mà 7 - 8 giờ mới dậy thì không làm ăn được gì".

Câu chuyện nhanh chóng nhận nhiều ý kiến với góc nhìn khác nhau.

Không ít người chia sẻ từng trải qua tuổi thơ tương tự.

Một người kể rằng từ nhỏ sống với ông bà, mùa hè phải dậy từ khoảng 5 giờ 40, mùa đông cũng chỉ được ngủ đến khoảng 6 giờ. Chỉ khi bố mẹ đi công tác về, người này mới được ngủ thêm đến khoảng 7 giờ 30. "Dù vậy, lên đại học rồi ở riêng thì mình mới được thoải mái hơn. Bạn cố gắng học thật tốt nhé, sau này sẽ có môi trường sống của riêng mình", người này động viên.

Một số ý kiến khác cho rằng việc duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ là cần thiết, nhưng không nên áp dụng cứng nhắc, nhất là với thanh thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn cần ngủ nhiều hơn một chút. Đó là nhu cầu sinh lý, không phải lười biếng. Người khác chia sẻ, bố mẹ mình cũng rất nghiêm khắc, nhưng nếu biết con thức khuya để học thì sẽ cho ngủ bù vì ngủ ít không tốt cho sức khỏe.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ lo ngại trước chi tiết nữ sinh cho biết mình bị đánh nếu dậy muộn.

Bên cạnh những lời động viên, cũng có ý kiến cho rằng mỗi gia đình đều có cách giáo dục riêng và người ngoài khó có thể đánh giá đầy đủ chỉ từ một bài đăng trên mạng xã hội.

Việc rèn luyện tính kỷ luật, dậy sớm không phải là điều sai, song cần cân nhắc đến thời gian nghỉ ngơi thực tế của con, đặc biệt khi con phải thức khuya để học tập. Các chuyên gia về giấc ngủ cũng từng khuyến nghị, thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi nên ngủ khoảng 8-10 giờ mỗi đêm để đảm bảo sự phát triển về thể chất, não bộ và sức khỏe tinh thần. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, ghi nhớ, điều hòa cảm xúc và làm tăng nguy cơ căng thẳng, lo âu.

Hiện câu chuyện của nữ sinh vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù đây mới chỉ là thông tin từ một phía và chưa thể kiểm chứng toàn bộ bối cảnh, nếu những gì em kể là sự thật thì đây cũng là lời nhắc nhở dành cho các bậc cha mẹ.

Kỷ luật là điều cần thiết trong quá trình nuôi dạy con, nhưng kỷ luật không đồng nghĩa với sự cứng nhắc hay trừng phạt. Một đứa trẻ có thể học được tính tự giác từ những nguyên tắc rõ ràng, song cũng cần được lắng nghe, được thấu hiểu và được nghỉ ngơi khi cơ thể thực sự cần. Đôi khi, cho con ngủ thêm 30-45 phút sau một đêm thức khuya học tập không phải là sự nuông chiều mà là cách cha mẹ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và cảm xúc của con.