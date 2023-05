Học sinh Hà Nội biểu diễn nghệ thuật gây quỹ từ thiện vì người nghèo

Sau các vòng sơ loại từ đầu tháng 3, chương trình nghệ thuật D-Show với chủ đề "This is me" do The Dewey Schools tổ chức đã bước vào vòng chung kết diễn ra ngày 20/5 tại cơ sở Tây Hồ Tây (Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). D-Show là một cuộc thi nghệ thuật lớn nhất trong năm và tổ chức thường niên dành cho tất cả các bạn học sinh ở 3 cơ sở trường với sự đồng hành của Giáo viên, nhân viên và sự góp mặt của các Phụ huynh.

Chung kết D-Show ngoài sự góp mặt của các tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ vòng sơ khảo còn có sự đánh giá chuyên nghiệp đến từ đội ngũ Ban giám khảo chất lượng như: Nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng; ca sĩ Phương Ly; PGS.TS Trần Thành Nam…

Vượt ra khỏi một cuộc thi nghệ thuật đơn thuần để thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, diễn kịch, trên hành trình đến với chung kết D-Show các bạn học sinh còn được thể hiện tài năng hội họa với những tác phẩm thể hiện những suy tư, góc nhìn, cá tính… của chính mình.

Khác với hình thức nghệ thuật đa dạng ở vòng sơ loại, trong chung kết D-Show 23 các nhóm chỉ được tham gia lựa chọn 2 hình thức là nhạc kịch và nhảy hiện đại. Các sản phẩm này do chính các bạn lê ý tưởng, viết kịch bản và dàn dựng. Nội dung chính của các tác phẩm phản ánh những góc nhìn mới mẻ của các bạn về đời sống học đường như: Tình bạn, tình yêu, học tập, bạo lực học đường… Thông qua chương trình này, người xem sẽ có thêm góc nhìn tròn trịa và mới mẻ về thế giới của thế hệ Gen Z, Gen Alpha thời nay.

Một tiết mục trong chương trình.

Đặc biệt hơn nữa khi D-Show còn là nơi giúp các bạn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tình yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, thôi thúc các bạn thực hiện trách nhiệm xã hội với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Toàn bộ số tiền bán các tác phẩm do các bạn vẽ và định giá sẽ được dùng để hỗ trợ 64 trường hợp khó khăn, người già neo đơn và người mắc bệnh hiểm nghèo tại 3 xã Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương huyện Lương Sơn, Hòa Bình với số tiền ước tính khoảng 400 triệu đồng.

D-Show ra đời với mong muốn tạo sân chơi hữu ích cho các bạn học sinh. Dự kiến, năm 2025, D-Show sẽ mở rộng quy mô liên trường, hướng tới trở thành sân chơi chung cho học sinh, sinh viên Việt Nam & quốc tế.

Ngay khi phát động cuộc thi, D-Show đã nhận được sự quan tâm của các bạn học sinh với hơn 300 tiết mục đăng ký cùng với 400 học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia biểu diễn. D-Show không chỉ là cơ hội để các bạn học sinh phô diễn tài năng mà còn khai mở thêm những tiềm năng mới cho mỗi bạn qua các hình thức thể hiện đa dạng như: ca hát, múa, nhảy hiện đại, biểu diễn xiếc, biểu diễn nhạc cụ, diễn kịch… Chương trình là nơi giúp học sinh tôi luyện thêm sự tự tin, trải nghiệm mới mẻ và có thêm động lực để vượt qua giới hạn của bản thân trên con đường khám phá và chinh phục các thử thách của cuộc sống.

Bạn Bùi Hoàng Thiên Ân, lớp 6, chia sẻ, bạn không nghĩ rằng đứng trên sân khấu và thể hiện trọn vẹn bài hát lại khó đến thế, áp lực đến thế, khi kết thúc bài biểu diễn bạn mới hiểu được ranh giới giữa "làm được" và "không làm được" mỏng manh như thế nào. Nếu không vượt qua được sự sợ hãi, lo âu, hồi hộp khi bước lên sân khấu với ánh đèn sáng chói, với hàng trăm cặp mắt đổ dồn bạn sẽ không biết đến cảm xúc vỡ òa khi hoàn thành một "nhiệm vụ" quan trọng như thế nào, không có được cảm xúc khi là người chiến thắng chính mình ra sao. Và bạn đã là người chiến thắng sau khi bước xuống sân khấu D-Show.

Một số hình ảnh ghi nhận: