Học sinh được nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mấy ngày?

Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này chính là lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh, sinh viên trên cả nước. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu tìm hiểu xem dịp nghỉ tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu, có được nghỉ bù hay không và liệu có thể sắp xếp kế hoạch du lịch, về quê hay tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động cùng các văn bản hướng dẫn ban hành hằng năm. Trên cơ sở khung thời gian này, các tỉnh, thành phố và các trường đại học sẽ chủ động xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, trong đó có việc bố trí lịch nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ thời lượng chương trình theo quy định.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dịp nghỉ lễ tiếp theo mà học sinh cả nước chờ đợi là Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Năm 2026, ngày Giỗ Tổ rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4 dương lịch. Theo quy định hiện hành, khi ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Do đó, học sinh, sinh viên cũng sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4. Với những trường không tổ chức dạy và học vào thứ Bảy, thời gian nghỉ có thể kéo dài liên tục 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong cùng tháng 4, học sinh và sinh viên còn có thêm một kỳ nghỉ đáng chú ý khác nhân dịp 30/4 và 1/5. Hai ngày này lần lượt là Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động. Nếu lịch học không bao gồm ngày thứ Bảy, nhiều trường có thể bố trí nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5, do hai ngày nghỉ lễ chính thức liền kề với hai ngày cuối tuần.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn một tuần, học sinh có thể trải qua hai đợt nghỉ lễ nối tiếp nhau. Tuy nhiên, thời gian nghỉ cụ thể vẫn phụ thuộc vào kế hoạch chi tiết của từng địa phương và từng cơ sở giáo dục. Phụ huynh và học sinh nên thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết.