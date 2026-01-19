Chi tiết các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026 của học sinh: Có thể lên đến gần 30 ngày?

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, mỗi năm người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương. Các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã thống nhất lựa chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo chủ trương, người lao động sẽ được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong ngày này, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết chính thức lên 12 ngày mỗi năm.

Nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và việc hoán đổi ngày làm việc xen kẽ, tổng số ngày nghỉ của người lao động trong năm 2026 sẽ lên tới khoảng 26 ngày. Lịch nghỉ học của học sinh về cơ bản sẽ được xây dựng bám sát lịch nghỉ này. Thực tế, học sinh vừa khép lại kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (1/1) đến hết Chủ nhật (4/1).

Trong thời gian tới, học sinh sẽ tiếp tục được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 với lịch nghỉ phụ thuộc vào tuỳ từng địa phương, trung bình là 9 ngày. Sau đó khoảng hai tháng, học sinh sẽ bước vào chuỗi nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 với khoảng cách rất gần nhau, chỉ xen giữa 2 ngày đi học.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch), do đó học sinh sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai kế tiếp. Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Học sinh quay lại trường trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư (28 - 29/4), sau đó tiếp tục nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong 4 ngày, từ thứ Năm 30/4 đến hết Chủ nhật 3/5. Sang thứ Hai 4/5, học sinh trở lại trường để hoàn thành tháng học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.

Với dịp Quốc khánh 2/9, theo quy định, người lao động và học sinh được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước Quốc khánh) và ngày 2/9. Trường hợp hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy 22/8, đồng thời cộng thêm hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh có thể kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ 29/8 đến hết 2/9.

Đáng chú ý, năm 2026 học sinh có thêm một ngày nghỉ mới là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, rơi vào thứ Ba. Nếu áp dụng phương án hoán đổi ngày đi học liền kề tương tự các dịp lễ khác, học sinh có thể được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy 21/11 đến hết thứ Ba 24/11.

Ngoài các ngày nghỉ lễ, Tết nêu trên, trong năm học, học sinh còn được nghỉ thêm 1 ngày sơ kết học kỳ I. Thời điểm nghỉ cụ thể sẽ do từng địa phương quyết định, căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.