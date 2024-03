Học sinh bị đánh nguy kịch khi chơi bóng rổ: Bắt thiếu niên 16 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M. (SN 2008; trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27-3.

Thiếu niên bị bắt vì Cố ý gây thương tích

Trước đó, ngày 19-3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.H.Đ. (SN 2010; trú tại quận Long Biên) về việc cháu N.H.Đ. khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên) thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Công an xác định khoảng 15 giờ ngày 17-3, cháu T.V.K. (SN 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ. tát vào mặt. Cháu T.V.K. chạy đi gọi anh trai là T.V.M. để nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là ông T.V.T. và kể lại sự việc. Ông T. chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn ông T. quay xe định ra về.

Lúc này, ông T. thấy cháu M. chạy vào đấm làm cháu Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ. vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan.