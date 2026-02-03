Học mẹ tôi đặt một đĩa chanh muối trong phòng: Mỗi tháng tiết kiệm được 300.000 đồng mà nhà vẫn cực kỳ dễ chịu

Trong số đó, có một việc rất nhỏ: mẹ tôi luôn đặt một đĩa chanh muối trong phòng. Không phải để ăn, không phải để cúng, càng không phải thứ gì huyền bí. Chỉ là một cái bát nhỏ, vài quả chanh cắt đôi, rắc muối hạt, đặt gọn ở góc phòng.

Ngày trước, tôi từng buột miệng hỏi: “Để làm gì hả mẹ?”.

Mẹ chỉ cười: “Cứ để đó, con sẽ thấy dễ chịu hơn”.

Phải đến khi sống riêng, bắt đầu tự gánh đủ thứ chi phí, tôi mới nhận ra: đĩa chanh muối ấy không chỉ làm dễ chịu không khí, mà còn giúp giảm kha khá những khoản tiền không đáng phải chi.

1. Chanh muối hút mùi - giảm tiền xịt phòng, sáp thơm

Phòng kín, nhất là phòng ngủ, phòng có điều hòa, rất dễ bí mùi:

- Mùi ẩm

- Mùi quần áo

- Mùi thức ăn vương lại

- Mùi cơ thể sau một ngày dài

Trước đây, tôi quen tay mua sáp thơm, xịt phòng. Mỗi tháng vài trăm nghìn, chẳng thấy tiếc. Nhưng mẹ tôi thì không.

Mẹ bảo: “Nhà ở là để thở, không phải để ngửi hóa chất.”

Một đĩa chanh cắt đôi rắc muối, để 2-3 ngày, mùi hôi trong phòng dịu xuống rất rõ. Không phải kiểu thơm nức, mà là dễ thở, nhẹ mũi.

Từ ngày làm theo, tôi giảm gần như hoàn toàn tiền xịt phòng. Tính sơ sơ:

- Trước: 2 chai xịt + 1 hộp sáp ≈ 250.000-300.000 đồng/tháng

- Sau: 3 quả chanh + ít muối ≈ 15.000-20.000 đồng

Tiết kiệm ở đâu? Ở chính những thứ tưởng nhỏ.

2. Giảm ẩm nhẹ trong phòng - bớt hẳn mốc, hỏng đồ

Chanh và muối đều có tính hút ẩm nhẹ. Đặt trong phòng kín, đặc biệt những hôm nồm ẩm, độ ẩm trong phòng ổn hơn thấy rõ.

Từ ngày đặt chanh muối:

- Quần áo ít ám mùi

- Sách vở không còn mốc nhẹ ở gáy

- Góc phòng ít mùi ẩm hơn

Những thứ này không thấy ngay thành tiền, nhưng ai từng phải vứt sách mốc, thay ga gối sớm, mua túi hút ẩm liên tục sẽ hiểu: đó đều là tiền.

Mẹ tôi hay nói: “Giữ được đồ là giữ được tiền”.

3. Không phải phong thủy mê tín mà là thói quen sống tiết kiệm

Nhiều người nghe đến chanh muối là nghĩ ngay đến phong thủy. Mẹ tôi thì rất thẳng: “Có gì tốt thì dùng, không thì thôi, đừng nghĩ xa”.

Đặt chanh muối trong phòng, với mẹ tôi, chỉ đơn giản là:

- Dùng thứ rẻ tiền, sẵn có

- Giải quyết vấn đề mùi và ẩm

- Không lệ thuộc vào đồ mua sẵn

Một thói quen rất “mẹ”, nhưng lại cực kỳ hợp với những gia đình muốn kiểm soát chi tiêu.

4. Cách làm rất đơn giản, ai cũng áp dụng được

Mẹ tôi làm đúng 4 bước, không cầu kỳ:

- 2–3 quả chanh tươi, cắt đôi hoặc cắt lát dày

- Rắc muối hạt lên mặt chanh

- Đặt vào bát nhỏ, để góc phòng, gần cửa sổ hoặc đầu giường

- 2–3 ngày thay một lần, nếu thấy chanh khô hoặc ra nước nhiều

Lưu ý nhỏ mẹ tôi luôn nhắc: Không đặt ngay đầu giường trẻ nhỏ, không để chanh đã mốc.

5. Học mẹ không phải để sống kham khổ, mà để tiêu tiền thông minh

Có một giai đoạn, tôi từng nghĩ: “Những mẹo này nhỏ quá, chẳng đáng bao nhiêu”.

Nhưng khi cộng lại:

- Bớt tiền xịt phòng

- Bớt tiền sáp thơm

- Bớt hỏng đồ vì ẩm mốc

- Bớt mua những thứ “cho thơm cho sang”

Mỗi tháng, dư ra khoảng 300.000 đồng - không lớn, nhưng đủ để:

- Thêm tiền chợ

- Để dành

- Hoặc đơn giản là bớt căng thẳng cuối tháng

Mẹ tôi chưa bao giờ gọi đó là tiết kiệm. Mẹ chỉ gọi là: “Sống sao cho đỡ tốn tiền mà vẫn dễ chịu”.

Và hóa ra, một đĩa chanh muối nhỏ trong phòng cũng có thể bắt đầu từ tư duy ấy.