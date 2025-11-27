Hoạt động tham quan mô hình rạp chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, hoạt động “Tham quan & tìm hiểu mô hình quản lý, vận hành rạp chiếu phim” đã được tổ chức tại cụm rạp Beta Cinemas, thu hút sự tham gia của các đại biểu Liên hoan Phim, đại diện Cục Điện ảnh, các nhà quản lý, đơn vị phát hành, sản xuất cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo. Đây là một phần trong chuỗi chương trình chuyên môn của Liên hoan, hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành, tiếp cận xu hướng và củng cố năng lực của hệ thống rạp tại Việt Nam.

Tại buổi tham quan, đại biểu được nghe giới thiệu về mô hình quản lý và vận hành của Beta Cinemas, hệ thống rạp hướng đến tiêu chí chi phí phù hợp nhưng vẫn duy trì trải nghiệm hiện đại cho khán giả. Đại diện đơn vị vận hành đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng mô hình rạp phù hợp với các địa phương, tối ưu chi phí đầu tư, quy trình quản lý kỹ thuật – nhân sự và chiến lược mở rộng mạng lưới rạp chiếu tại nhiều tỉnh thành.

Những thông tin này mang lại góc nhìn cụ thể về cách một rạp chiếu phim tư nhân vận hành trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang thay đổi mạnh, từ hành vi khán giả, cạnh tranh với nền tảng trực tuyến đến yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ. Đây được xem là nội dung có giá trị tham khảo với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, giải trí.

Trong dịp này, đoàn đại biểu cũng được giới thiệu về dự án phim Tết Mùi Phở , tác phẩm mới của đạo diễn Minh Beta và do Beta Group sản xuất. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện gia đình và hương vị truyền thống trong ngày Tết, dự kiến ra mắt vào mùa phim đầu năm 2026.

Hoạt động tham quan tại Beta Cinemas là một trong những điểm nhấn chuyên môn của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, thể hiện sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phát hành sản xuất và hệ thống rạp tư nhân. Sự kết nối này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xem phim rạp đang gia tăng và đòi hỏi mô hình vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn.

Thông tin về đơn vị tham gia hoạt động

Beta Group được thành lập năm 2014, hiện vận hành chuỗi 21 cụm rạp Beta Cinemas tại nhiều tỉnh thành, phục vụ hơn 8 triệu lượt khán giả mỗi năm. Hệ sinh thái của tập đoàn mở rộng ở nhiều khâu của chuỗi giá trị điện ảnh như sản xuất, phát hành và nhượng quyền. Ngoài lĩnh vực rạp chiếu, Beta Group cũng hoạt động trong mảng sáng tạo và đầu tư dự án.