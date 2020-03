Hoàng Yến Chibi khoe mẹ xinh sang chảnh, tiết lộ em trai vừa đi du học

Nhân ngày 8/3, Hoàng Yến Chibi cùng mẹ và em trai thực hiện bộ ảnh gia đình ý nghĩa. Ba mẹ con cùng diện đồ đồng điệu, ghi lại những khoảnh khắc thân tình, ấm áp nhất bên nhau. Với Hoàng Yến Chibi, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất để cô vững bước, tự tin trong cuộc sống và sự nghiệp. Dù đi đâu, làm gì thì mẹ và em trai là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của Hoàng Yến Chibi đến thời điểm hiện tại.

"Người yêu có thể Yến chưa có nhưng không thể thiếu hai người quan trọng nhất cuộc đời đến thời điểm này đó là Mẹ và em trai", cô nói.

Mẹ Hoàng Yến Chibi – cô Hương Giang – là người theo chân Hoàng Yến từ khi con con bé xíu. Đó là thời còn học tiểu học, Yến Chibi đã sinh hoạt nhiều ở Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình, Hà Nội, tham gia đi hát, biểu diễn nhiều nơi.

Những bộ trang phục Yến mặc lên sân khấu đều do mẹ tự tay thiết kế và may. "Nhớ lại những ngày còn bé thơ, được mẹ chở đi thi hát hay biểu diễn trên sóng truyền hình thấy vui thiệt là vui. Những bộ quần áo của mình cũng trở nên độc lạ hơn những người bạn khác vì do chính mẹ thức đêm hôm để may. Giờ những bức ảnh kỷ niệm về ngày bé thơ ấy Yến còn giữ và sẽ đi theo Yến suốt cuộc đời", nữ ca sĩ nói.

Em trai Hoàng Yến Chibi vừa đi du học nên cô cũng muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Cô cũng tự hào vì không chỉ lo được cho mẹ, giờ đây em trai của nữ diễn viên cũng đã thỏa được chí tang bồng. Cô chỉ mong em trai sẽ chăm chỉ học hành, sớm thành tài, là trụ cột vững chắc cho gia đình sau này.

5 năm Nam tiến, mẹ chính là người ở bên cạnh Hoàng Yến Chibi nhiều nhất, cùng con vượt qua mọi khó khăn, thử thách của nghệ thuật để có chỗ đứng ngày hôm nay. Mẹ vừa là quản lý, vừa là nhà đầu tư của riêng cô, là người bạn để nữ ca sĩ sẵn sàng tâm tình mọi thứ trong cuộc sống.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, hai mẹ con chẳng có quá nhiều mối quan hệ, cũng chưa phải khá giả gì nên mọi thứ hơi vất vả. Yến nhớ có những ngày hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe máy đi làm, mẹ là người đội nắng, đội mưa, chờ con gái cả ngày, rồi lại đèo về. Hết ngày này qua tháng khác như thế, mẹ là người vun vén cho ước mơ của Hoàng Yến trở nên mạnh liệt hơn. Nhìn lại hành trình đã đi qua, Hoàng Yến Chibi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc vì luôn có mẹ. Cô tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền, để lo cho mẹ cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất.

"Mọi thứ tôi làm suốt thời gian qua phần lớn đều để tặng mẹ, muốn bà có cuộc sống hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Tôi cũng đã trưởng thành hơn nên muốn mẹ không còn phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Chỉ mong mẹ có sức khỏe thật tốt, đứng từ xa nhìn con gái trưởng thành, bản lĩnh và thành công hơn là được", Hoàng Yến tâm sự.

Thời gian qua, Hoàng Yến Chibi xin phép mẹ ra ngoài để sống tự lập. Cuộc sống một mình nhưng mẹ vẫn thường xuyên có mặt để lo lắng, hỏi han từng chút. "Yến bảo mẹ không cần phải quá lo lắng cho con nhưng với tính cách của mẹ thì không thể ngồi yên được đâu. Một tuần mẹ lại đánh xe từ Nhà Bè lên quận 4 xem Yến sống thế nào. Mỗi lần như thế lại mang theo đủ thứ đồ ăn nhét đầy tủ lạnh vì sợ Yến lười nên bỏ ăn uống. Cứ cuối tuần hay có thời gian rảnh Yến lại về nhà với mẹ. Nói là sống tự lập nhưng hầu như ngày nào cũng gặp nhau", cô kể.