"Hoàng tử sân băng" Yuzuru Hanyu phải đền bù hơn 33 tỷ cho vợ cũ sau vụ ly hôn chóng vánh

Ngày 9/12, trang Female SEVEN có bài viết hé lộ số tiền bồi thường hậu ly hôn mà Yuzuru Hanyu phải đưa cho vợ cũ. Một số nguồn tin cho biết cựu vận động viên phải chi trả cho vợ cũ 200 triệu Yen (33,4 tỷ đồng). Với việc phải đền bù khoản tiền không hề nhỏ sau cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 105 ngày, dân tình hiện đặt câu hỏi liệu Yuzuru Hanyu và vợ cũ có xảy ra tranh chấp không.

Báo cáo tài chính gần nhất cho biết tổng thu nhập hàng năm của Yuzuru Hanyu lên đến 1,5 tỷ Yen (250 tỷ đồng).

"Quốc bảo Nhật Bản" phải bồi thường số tiền không hề nhỏ cho vợ cũ

Tờ Sponichi cũng đưa tin về tình hình của "hoàng tử sân băng" sau vụ ly hôn gây chấn động dư luận. Nguồn tin cho biết Yuzuru Hanyu vẫn đau buồn vì cuộc hôn nhân không đi đến đâu của mình.



Từ sau thông báo đường ai nấy đi với vợ vào giữa tháng 11 đến nay, anh đã hủy bỏ nhiều lịch trình biểu diễn. Yuzuru Hanyu không dám xuất hiện trước công chúng và truyền thông vì sợ đối mặt với những câu hỏi liên quan đến đời tư.

Trước đó, vào ngày 22/11, bà Yuzuru Hanyu từng chia sẻ với báo giới rằng cháu trai của mình đã suy sụp, bỏ ăn uống sau khi đổ vỡ tình cảm.

Yuzuru Hanyu đã dừng mọi lịch trình biểu diễn vì cú sốc đổ vỡ hôn nhân

Vào ngày 4/8, Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn. Đến ngày 17/11, cựu vận động viên lại gây ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân chia tay là do có quá nhiều thông tin bịa đặt, sự soi mói nhắm vào vợ của cựu vận động viên. Vì vậy, Hanyu quyết định buông tay để vợ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản cho biết lý do thực sự khiến hôn nhân của Yuzuru Hanyu tan vỡ là do mẹ anh và con dâu không hòa thuận. Ngay từ đầu, mẹ Hanyu đã phản đối cuộc hôn nhân của con trai. Tuy nhiên, bất chấp sự ngăn cản của mẹ, cựu vận động vẫn quyết định kết hôn. Do đó, giữa mẹ Hanyu và con dâu có khoảng cách nhất định. Vợ Hanyu cũng cố gắng hòa hợp với gia đình chồng nhưng không thành công.

Việc bị nhà chồng lạnh nhạt, kiểm soát cuộc sống riêng cũng như không được chồng tin tưởng khiến vợ Hanyu mất niềm tin vào cuộc hôn nhân. Vì quá mệt mỏi và đau khổ, cô đã đệ đơn ly hôn. Một số nguồn tin cho biết vợ chồng Hanyu đã có con đầu lòng.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Hanyu gây bàn tán trong dư luận

Yuzuru Hanyu sinh năm 1994, được mệnh danh là thần đồng trượt băng của Nhật Bản. Nhờ tài năng của mình, Yuzuru Hanyu đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi anh có 2 lần giành chức vô địch Olympic. Anh cũng thu hút lượng lớn fan nữ nhờ vẻ ngoài điển trai, thần thái "mong manh" cùng những màn biểu diễn trượt băng mãn nhãn.

Sở hữu danh tiếng lẫy lừng nhưng ngoài đời, Yuzuru Hanyu sống rất kín tiếng. Thông tin về vợ cũ của anh đến nay vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, theo nhiều trang tin tức tại Nhật Bản, vợ của Yuzuru Hanyu là Mayuko Suenobu. Cô là nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, hơn Yuzuru Hanyu 8 tuổi. Tuy nhiên, sau tất cả, người trong cuộc không xác nhận.

Truyền thông Nhật Bản cho biết Suenobu Mayuko chính là người vợ bí ẩn của "hoàng tử sân băng"

Nguồn: Female SEVEN, Sponichi