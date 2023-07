Hoàng tử George biết về tương lai thừa kế ngai vàng

Hoàng tử George là người thừa kế ngai vàng của Hoàng tử William sau khi anh được Vua Charles truyền ngôi.

Theo Daily Mail , năm 2021, người viết tiểu sử hoàng gia Robert Lacey cho biết trong cuốn sách Battle of Brothers Hoàng tử George, con trai đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Kate, được cho là biết về tư cách thừa kế vương vị trong tương lai vào mùa hè 2020, vào khoảng sinh nhật lần thứ 7 của cậu bé.

Một số nguồn tin trong cung điện tiết lộ thêm Thân vương và Vương phi xứ Wales đang cố gắng giúp con trai nhận thức về các nhiệm vụ hoàng gia theo cách tốt nhất mà họ có thể để chúng không quá nặng nề với một đứa trẻ.

“Điều đòi hỏi sự cân bằng cao. William và Kate đang làm điều đúng đắn, vừa bảo vệ con để cậu bé có tuổi thơ bình thường nhất có thể, nhưng cũng phải đảm bảo con đang thực hiện nghĩa vụ của một vị vua tương lai”, nguồn tin nói với People .

Theo nguồn tin, hai phụ huynh Hoàng gia Anh cho con tuổi thơ đúng nghĩa bằng nhiều cách, bao gồm tổ chức những buổi đi chơi ngoài trời, tập làm các món ăn đơn giản trong bếp hay ghé thăm cửa hàng kẹo...

Song song với đó, George cũng có những trải nghiệm trực tiếp với tư cách thành viên hoàng gia.

Trong vài năm qua, hoàng tử bé ngày càng tham gia nhiều hơn các sự kiện hoàng gia trước công chúng, trong đó có lễ đăng cơ của Vua Charles vào tháng 5. Vào dịp này, George là một trong những Page of Honour – người hộ tống nhí đảm bảo Vua Charles không vấp phải chiếc áo choàng dài và nặng khi tiến vào nơi làm lễ tại Nhà thờ Westminster (London, Anh).

George làm Page of Honour cho Vua Charles trong lễ đăng cơ vào tháng 5.

Vài ngày sau đó, George cùng gia đình tham gia sáng kiến từ thiện The Big Help Out của nhóm thiếu nhi ở Slough, Anh.

Hoàng tử George và em gái, Công chúa Charlotte, cũng đi sau quan tài cố Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang vào tháng 9/2022.

Nhà thiết kế thời trang trẻ em Amaia Arrieta, chủ thương hiệu Amaia Kids, cũng tin rằng Hoàng tử George luôn biết rõ về sự khác biệt thân phận của mình so với những đứa trẻ hoàng gia khác.

“Cậu bé luôn có vai trò nổi bật hơn. Cậu bé tham gia nhiều sự kiện với ông cố và ông nội, trong khi các em của cậu bé không có mặt. Tôi nghĩ rằng họ nói với cậu bé về chuyện đó từ rất sớm”, cô nói với People .

Ngày 22/7, Hoàng tử George chính thức bước sang tuổi thứ 10. Điều đó có nghĩa là cậu bé đang tiến gần hơn thêm một bước tới những trách nhiệm hoàng gia.

Tháng 6, George được phát hiện đến thăm trường cũ của cha, trường nội trú Eton College danh tiếng. William theo học ở đó vào năm 1995, khi mới 13 tuổi. Hoàng tử Harry cũng nhập học trong giai đoạn 1998–2003.

William và Kate muốn con trai vừa được lớn lên như những đứa trẻ bình thường, vừa phải có nhận thức về nghĩa vụ hoàng gia.