Trong chương trình The Drew Barrymore Show hôm thứ Năm, Meghan Markle (Nữ công tước xứ Sussex) đã tiết lộ cô cùng con trai và bạn bè, bao gồm cả Clare Waight Keller (nhà thiết kế váy cưới của Meghan), đã tự tay làm bánh quy tặng khán giả. Một đoạn video được phát trên màn hình cho thấy con gái của Meghan, Công chúa Lilibet, cũng tham gia làm bánh.

Tuy nhiên, khoảnh khắc hiếm hoi của Archie mới là điểm nhấn khi cậu bé đứng bên quầy bếp, trông cao lớn trong chiếc quần thể thao và áo thun trắng. Mái tóc của Archie sáng rực dưới ánh nắng California, trông rất giống với Hoàng tử Harry thời trẻ. Meghan đã dùng mứt tự làm từ thương hiệu As Ever của mình để làm nhân bánh.

Loại bánh quy mà Meghan làm là bánh quy bơ mềm với phần lõm ở giữa để đựng mứt. Nữ công tước đã tái khởi động thương hiệu As Ever vào tháng 2/2025. Trong một video selfie, cô chia sẻ với người hâm mộ: "Năm ngoái, tôi đã nghĩ 'American Riviera', nghe thật tuyệt, đó là tên khu phố của tôi, biệt danh của Santa Barbara, nhưng nó lại giới hạn tôi trong những thứ chỉ được sản xuất và trồng ở khu vực này. Sau đó, Netflix xuất hiện, không chỉ là đối tác trong chương trình mà còn là đối tác trong kinh doanh của tôi, điều này thật tuyệt vời". Meghan cũng nói thêm: "As Ever có nghĩa là 'như mọi khi', và nếu bạn theo dõi tôi từ năm 2014 với The Tig, bạn sẽ biết tôi luôn yêu thích nấu nướng, làm đồ thủ công và làm vườn".

Việc ra mắt thương hiệu mới của Meghan diễn ra sau khi blog phong cách sống The Tig của cô đóng cửa vào tháng 4/2017. The Tig được mô tả là "một trung tâm dành cho những người sành điệu - những người có niềm đam mê với ẩm thực, du lịch, thời trang và làm đẹp". Blog này từng là nơi Meghan chia sẻ các mẹo về thời trang, du lịch và làm đẹp.

Kể từ khi ra mắt tài khoản mạng xã hội riêng và phát hành loạt phim Netflix With Love, Meghan, Meghan đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc của Archie và Lili hơn. Cũng trong chương trình trò chuyện, Meghan tiết lộ rằng các con cô nói giọng Mỹ, nhưng "một số từ chúng vẫn nói theo giọng Anh, ví dụ như từ 'zebra' với âm 'z' cứng".

Theo Hello!