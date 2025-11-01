Hoàng tử Andrew bị tước bỏ danh hiệu

Cái kết ê chề của một hoàng tử

Ngày 30/10 (giờ địa phương), Cung điện Buckingham ra thông báo Vua Charles đã khởi động quy trình chính thức nhằm loại bỏ cách xưng hô, tước hiệu và huân chương của Hoàng tử Andrew.

Điều này đồng nghĩa, con trai thứ của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip không còn được gọi với danh xưng "Hoàng tử" đã có từ khi sinh ra nữa. Sau thông báo trên, ông chỉ còn là Andrew Mountbatten Windsor.

Hoàng tử Andrew trở thành dân thường từ thông báo ngày 30/10. Ảnh: Getty Images.

Hợp đồng thuê Royal Lodge, nơi ở của Andrew hơn 20 năm qua, cũng chấm dứt hiệu lực. Ông sẽ chuyển đến địa chỉ khác. Theo Page Six, ông sẽ chuyển đến bất động sản trong khu điền trang riêng Sandringham ở Norfolk, Anh.

"Những biện pháp kỷ luật này được cho là cần thiết, bất chấp việc ông vẫn phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Đức vua và Hoàng hậu muốn khẳng rằng suy nghĩ và lòng cảm thông sâu sắc nhất của họ luôn hướng về các nạn nhân và những người sống sót của mọi hình thức lạm dụng", tuyên bố viết.

Không chỉ danh hiệu "Hoàng tử", Andrew cũng bị tước bỏ những cách xưng hô hoàng gia khác gồm Bá tước xứ Inverness, Nam tước Killyleagh và kính ngữ vương thất “Hoàng thân cao quý” (His Royal Highness).

Bên cạnh đó, người đàn ông sinh năm 1960 cũng bị thu hồi Huân chương Garter và Hiệp sĩ Đại Thập tự Huân chương Victoria.

Trước đó vào cùng tháng, Andrew chủ động từ bỏ tước hiệu Công tước xứ York, sau khi thừa nhận những cáo buộc liên tục chống lại ông và mối liên hệ với Epstein làm xao nhãng công việc của Đức vua và Hoàng gia Anh.

Năm 2022, Andrew bị tước bỏ các chức vụ quân sự, vai trò bảo trợ hoàng gia và quyền sử dụng kính ngữ His Royal Highness. Ba năm trước đó, ông rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia sau cuộc phỏng vấn tai tiếng liên quan đến Epstein.

Trong khi đó, Sarah Ferguson, vợ cũ của Andrew - người sống cùng ông hơn 10 năm qua tại Royal Lodge, phải tự thu xếp tương lai của mình. Bà cũng không còn giữ tước hiệu Nữ Công tước xứ York.

Hai con gái của họ, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, vẫn được giữ nguyên tước hiệu là Công chúa xứ York.

Hai con gái của Andrew vẫn được giữ nguyên tước hiệu. Ảnh: Getty Images.

Sự lạnh lùng của Vua Charles

Theo Daily Mail, tuyên bố của Cung điện Buckingham đánh dấu "cú ngã" thảm hại và chưa từng có tiền lệ đối với người sinh ra đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng, từng được tôn vinh là anh hùng trong Chiến tranh Falklands và nắm giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Anh quốc.

Nguồn tin nói với Daily Mail động thái này hoàn toàn do Vua Charles và các cố vấn của ông quyết định, không chịu sức ép từ chính phủ hay các thành viên khác trong hoàng gia.

Nguồn tin từ Điện Kensington cho biết Vua Charles nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình, trong đó có Hoàng tử William. Andrew cũng không phản đối cách làm của anh trai.

Khi được hỏi tại sao không sử dụng Đạo luật của Quốc hội Anh để bãi bỏ tước hiệu Công tước, nguồn tin giải thích làm vậy sẽ chiếm mất thời gian quý báu của Quốc hội, cản trở việc giải quyết các vấn đề quốc gia cấp bách. Nhà vua đang làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quyền lực hoàng gia của mình.

Andrew hiện đứng thứ tám trong hàng kế vị ngai vàng, và là cố vấn nhà nước, có thể thay mặt Nhà vua thực thi một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, Quốc hội Anh quy định rõ các thành viên không còn đảm nhiệm vai trò hoàng gia sẽ không được phép giữ vị trí này.

Giới phê bình đánh giá cách xử lý của Vua Charles dứt khoát và lạnh lùng, nhưng cần thiết vì bê bối của Andrew đe dọa lật đổ chế độ quân chủ tồn tại hàng trăm năm qua ở Anh.

Vua Charles có quyết định lạnh lùng với em trai để bảo vệ danh tiếng hoàng gia. Ảnh: Getty Images.

Andrew và Sarah trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi tờ The Mail on Sunday tiết lộ những email gây chấn động phơi bày mối quan hệ sâu sắc giữa đôi vợ chồng tai tiếng với Epstein. Chúng cho thấy cựu hoàng tử nói dối khi tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với tên tội phạm này từ năm 2010.

Cơn thịnh nộ từ công chúng càng dữ dội hơn cuốn hồi ký của Virginia Giuffre, nô lệ tình dục của Epstein, phát hành vào ngày 21/10.

Năm 2021, Virginia Giuffre khởi kiện Andrew. Dù phủ nhận cáo buộc, em trai Vua Charles vẫn bỏ khoản tiền lớn để dàn xếp bên ngoài tòa án. Giuffre qua đời hồi tháng 4 ở tuổi 41, được cho là tự tử.

Không lâu sau khi Vua Charles tước bỏ danh hiệu của Andrew, đại diện gia đình Giuffre đưa ra phát ngôn chính thức: “Hôm nay, cô gái Mỹ bình thường từ gia đình Mỹ bình thường đã hạ bệ một hoàng tử Anh bằng sự chân thật và lòng dũng cảm phi thường. Virginia Roberts Giuffre, em gái của chúng tôi, khi còn nhỏ đã bị Andrew xâm hại tình dục, chưa bao giờ ngừng đấu tranh đòi trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với cô ấy và vô số nạn nhân khác giống như cô ấy. Hôm nay, cô ấy tuyên bố chiến thắng”.