Hoàng Thuỳ Linh tránh nhắc đến, nhưng từ NS Huy Tuấn đến đạo diễn sân khấu đều xác nhận Hồ Hoài Anh là tổng đạo diễn Vietnamese Concert

Tại Vietnamese Concert, khi dòng credit chương trình hiện lên, khán giả tò mò khi ở vị trí tổng đạo diễn, bên cạnh tên của Hoàng Thùy Linh thì còn có dòng chữ My Tonic đặt ngang hàng. Thậm chí so về vai vế, cụm My Tonic được đặt trước còn có nghĩa giữ vai trò thực tế cao hơn Hoàng Thùy Linh.

My Tonic hiện trước tên Hoàng Thùy Linh ở phần credit tổng đạo diễn.

Trên thực tế, chính NS Hồ Hoài Anh thuộc ekip của My Tonic - tên công ty nằm trong phần credit ngang hàng tổng đạo diễn với Hoàng Thùy Linh. Người đứng đằng sau My Tonic chính là nhạc sĩ Mars Anh Tú (nghệ danh mới của NS Tú Dưa). Trong ngày lễ cúng Tổ sân khấu 26/9 vừa qua, Hồ Hoài Anh cũng đã xuất hiện bên cạnh các thành viên thuộc ekip của My Tonic.

Cái tên My Tonic cũng được Hoàng Thùy Linh nhắc nhiều tại buổi họp báo đáng quên vào sáng 6/9. Một phóng viên đã hỏi về vai trò của NS Hồ Hoài Anh trong Vietnamese Concert sau khi chính nhạc sĩ đã chia sẻ poster của concert cùng thông báo trở lại. Nhưng câu trả lời của Hoàng Thùy Linh lại khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của nữ ca sĩ. Sau đó, trong mọi bài đăng công khai hay thông cáo gửi đến báo chí, ekip Hoàng Thuỳ Linh cũng không hắc đến tên của NS Hồ Hoài Anh.

Hoàng Thùy Linh trình diễn trong Vietnamese Concert tối 29/9.

Tuy nhiên trong bài đăng sau concert, nhạc sĩ Huy Tuấn đã xác nhận Hồ Hoài Anh chính là tổng đạo diễn của Vietnamese Concert: " Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh (sinh ra làm đạo diễn nhưng mẹ bắt chơi đàn và tình cờ thành nhạc sĩ) sắp xếp khéo léo, một bất ngờ dành cho các anh em làm nghề...". Anh cũng khen sự lựa chọn tổng đạo diễn của Hoàng Thùy Linh: "Mới thấy cách mà Linh lựa chọn những người đồng hành với để ra được concept độc đáo như thế là có đẳng cấp".

Chia sẻ của NS Huy Tuấn về Vietnamese Concert, trong đó chỉ đích danh NS Hồ Hoài Anh trong vai trò "Tổng đạo diễn".

NS Huy Tuấn cũng đã đăng tải hình ảnh ôm chầm lấy NS Hồ Hoài Anh trong lúc anh đang đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn tại Vietnamese Concert.

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn sân khấu của Vietnamese Concert - Blonde Nguyễn - cũng xác nhận vai trò Tổng đạo diễn của Hồ Hoài Anh trong live concert Hoàng Thùy Linh. Blonde Nguyễn cũng là đạo diễn sân khấu cho show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sắp tới. Chị viết: "Em cảm ơn anh - Tổng đạo diễn kiêm đạo diễn khói lửa,..."

Đạo diễn sân khấu Blonde Nguyễn gửi lời cảm ơn đến Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh.

Nhiều người cho rằng việc tên Hồ Hoài Anh không được ghi cụ thể ở phần credit dù là nhạc sĩ lớn là để tránh ồn ào, bàn tán của dư luận sau ồn ào ở Tây Ban Nha cách đây 1 năm.