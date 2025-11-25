Hoàng Thuỳ lên tiếng về bài đăng ngay lúc Hương Giang out top: "Mình để vậy đó, các bạn cứ vào chửi"

Khoảng 4 ngày trước, Hoàng Thuỳ gây xôn xao mạng xã hội khi có bài đăng nhắc lại kỷ niệm sau 6 năm thi quốc tế Miss Universe. Đáng nói, bài đăng này xuất hiện ngay sau khi đại diện Việt Nam là Hương Giang bị loại khỏi top 30. Hoàng Thuỳ sau đó liền vướng tranh cãi, bài viết bị cho rằng đăng tải vào thời điểm không phù hợp.

Mới đây, Hoàng Thuỳ đã thẳng thắn đưa quan điểm về vấn đề này. Trên sóng livestream, cô khẳng định không còn quan tâm tới những người ghét mình. Hoàng Thuỳ nói: "Đặc biệt là những người không có ưa mình thì mình cũng chẳng cần quan tâm. Họ bây giờ đâu phải là bạn hay là cái gì của mình đâu mà mình phải quan tâm.

Trước đây, khi tình cảm chưa sứt mẻ thì mình sẽ quan tâm, phải nhìn trước nhìn sau xem là những người xung quanh mình, là bạn hay những ai đó con đường họ đang đi thế nào. Nhưng những người như vậy mình không quan tâm nữa".

Hoàng Thuỳ lên tiếng khi bị chỉ trích về bài đăng ôn lại kỷ niệm lúc Hương Giang out top tại Miss Universe

Cô cho biết không bận tâm tới những người không ưa mình

Dù bị chỉ trích, Hoàng Thuỳ hiện vẫn giữ bài đăng này trên trang cá nhân. Cô cho biết không ngại khi bị netizen tràn vào và để lại những bình luận khó nghe. "Còn các bạn vào chửi mình thì mình cứ để bài đăng như vậy thôi và vẫn có người hiểu chuyện được cho mình. Mình để vậy đó, các bạn cứ vào chửi. Các bạn mất thời gian của các bạn thôi", Hoàng Thuỳ cho hay.

Hoàng Thuỳ vẫn giữ bài đăng vướng tranh cãi này trên trang cá nhân

Trước đó, cô khẳng định bản thân chỉ đăng kỷ niệm Facebook nhắc lại, không nhắc đến ai và cũng không đá xéo ai. Đồng thời, người đẹp còn đáp trả bằng loạt bình luận ẩn ý, được cho là nhắm tới "ai đó".

"Facebook nhà mình đúng ngày kỷ niệm nên mình nhắc lại, mấy bạn fan của ai đó vô chửi mình. Thì mình nhắc lại để nhớ là mình có đăng bài kỷ niệm chứ không đụng ai. Mình không như ai đó: 'Em sẽ giới thiệu người khác tốt hơn cho anh', đạp đổ chén cơm, cơ hội của người mà họ đã năn nỉ giúp đỡ họ làm chương trình 2021", Hoàng Thuỳ viết.

Cô từng khẳng định bản thân chỉ đăng lại kỷ niệm Facebook nhắc lại, không nhắc hay đá xéo ai

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Thùy vướng lùm xùm trên mạng xã hội. Giữa tháng 7/2024, ồn ào xảy ra giữa siêu mẫu Thanh Hằng và Hoàng Thùy gây xôn xao mạng xã hội. Siêu mẫu Thanh Hằng bị réo gọi vào ồn ào "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của Hoàng Thùy. Người mẫu gốc Thanh Hóa liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi.

Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài viết của mình. Cô còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này. Loạt động thái của Hoàng Thùy nhận về sự thất vọng của nhiều netizen vì cho thấy phản ứng, cách ứng xử vô cùng tiêu cực.

Ngày 12/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM gửi công văn đến Thanh Hằng để trả lời đơn đề nghị của siêu mẫu hôm 1/11 về việc xử lý thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội Facebook tên "Hoàng Thùy". Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra thực tế và làm việc với cá nhân có liên quan, Sở xác nhận Ngày 3/12, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với bà Hoàng Thị Thùy. Bà Hoàng Thị Thùy là chủ thể đăng ký sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Hoàng Thùy".

Đối với các bài viết ngày 11/7/2024, 12/7/2024, 14/7/2024, 16/7/2024 của tài khoản Facebook "Hoàng Thùy", Hoàng Thị Thùy thông tin là nội dung các bài viết này không đề cập đến bà Phạm Thị Thanh Hằng (tức siêu mẫu Thanh Hằng). Thanh Hằng cho biết, sau khi nhận được công văn trả lời từ Sở Thông tin và Truyền thông, cô có cảm xúc trái ngược. Cô vui vì đơn đề nghị của mình đã được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý và làm sáng tỏ phần nào câu chuyện. Tuy nhiên, mặt khác Thanh Hằng chưa cảm thấy thỏa đáng.