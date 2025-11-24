Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?

Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã khép lại. Việc đại diện Việt Nam không có tên trong top 30 gây tiếc nuối nhưng cô đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi là người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên tham dự.

Nhiều người cho rằng đây không phải là thất bại - mà là chiến thắng nhiều ý nghĩa, dấu ấn của Hương Giang tại đấu trường quốc tế.

Người chuyển giới đầu tiên của châu Á tại Miss Universe

Dù Miss Universe cho phép thí sinh chuyển giới từ năm 2012 song phải đến 2018 mới có đại diện đầu tiên xuất hiện, đó là Angela Ponce đến từ Tây Ban Nha. Năm nay, Hương Giang là người phụ nữ chuyển giới châu Á đầu tiên chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp này.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm bước vào nghệ thuật, Hương Giang nhanh chóng là cái tên thu hút truyền thông quốc tế ngay khi nhập cuộc.

Hương Giang cho thấy hình ảnh một đại diện Việt Nam nhiều năng lượng.

Suốt hành trình, Hương Giang tham gia đầy đủ các hoạt động: phỏng vấn kín, bikini, dạ hội, trang phục dân tộc, hoạt động cộng đồng và tham quan. Với Miss Universe năm nay, cô đã cho thấy hình ảnh một đại diện Việt Nam hoạt ngôn, tự tin và bản lĩnh trước ống kính truyền thông.

Tại cuộc thi, Hương Giang luôn cố gắng quảng bá hình ảnh Việt Nam. Từ chiếc áo dài tại phần thi National costume đến những chi tiết như nón lá, túi xách huy hiệu cờ đỏ sao vàng đều được cô thể hiện đầy tinh tế, lan tỏa giá trị tinh thần Việt đến bạn bè quốc tế.

Cô luôn cố gắng quảng bá hình ảnh quê hương.

Hình ảnh và câu chuyện của Hương Giang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng quốc tế. Nhiều trang tin ca ngợi cô là biểu tượng thay đổi nhận thức về phụ nữ chuyển giới, có dũng khí sống đúng với chính mình.

Hương Giang nhấn mạnh về ngoại hình, cô không phải người đẹp nhất so với các thí sinh Latin ở Miss Universe 2025. Cô thấy kết quả không có gì không công bằng, chỉ đơn giản là không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Cô nhắc lại khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, chiến thắng cần nhiều yếu tố. Còn về ngoại hình so với đối thủ, cô cũng không xuất sắc nhất. Vì vậy, đây không phải vấn đề công bằng hay không mà chỉ là cô không đủ tiêu chí ban tổ chức tìm kiếm.

Được nhiều hơn mất

Sau cuộc thi, Hương Giang chia sẻ rằng, 21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng cô sẽ nhớ mãi những gì diễn ra ở đây.

Sau này khi có gia đình, cô có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Hương Giang từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn thế giới.

Hương Giang được nhiều hơn mất tại hành trình Miss Universe.

Dù không có kết quả tốt, Hương Giang vẫn được quá nhiều thứ tại hành trình này, đặc biệt là tình yêu của cả nước dành cho một người đặc biệt như cô.

Việc một đại diện là người chuyển giới xuất hiện ở Miss Universe 2025 được xem là một bước tiến rất lớn trong tư duy xã hội. Điều này cho thấy thấy Hương Giang rất truyền động lực và cảm hứng cho việc sống quyết liệt để đạt được ước mơ của mình.

Hương Giang thừa nhận đã nỗ lực hoàn thành tất cả yêu cầu của bên Ban tổ chức đến phút cuối cùng. Đây là điều cô tự hào nhất, chứ không phải phần trình diễn hay thể hiện nào. Dù hành trình và cuộc chơi thay đổi không như suy nghĩ từ đầu, cô vẫn hoàn thành mọi việc.

Hương Giang nhận được tình cảm của khán giả quê nhà.

Hương Giang tiết lộ khi bước vào cuộc thi đã có mục tiêu riêng và đạt được một số trong đó. Đặc biệt, tình cảm của mọi người dành cho cô vượt qua sức tưởng tượng.

Hương Giang nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ như các em mẫu giáo cổ vũ, fan quốc tế xuống sảnh khách sạn biết đến Việt Nam, nhớ mặt, yêu quý và chụp ảnh. Cô khẳng định nếu không bước ra thế giới sẽ không có những điều này. Vì vậy cô rất vui với hành trình đã qua, không buồn, hối hận hay thấy mệt mỏi, tiếc công sức.