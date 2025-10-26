Hoàng Ngọc Như xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 – Miss University Vietnam 2025 diễn ra hoành tráng với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ”, do MC Nguyên Khang, MC Phương Uyên và Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Trương Thị Ngọc Lan dẫn dắt.

Sự kiện có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức, cùng đông đảo khách mời, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nghệ sĩ và báo chí. Tổng đạo diễn Trần Tú dàn dựng chương trình hướng đến tôn vinh vẻ đẹp toàn diện – từ tri thức, trí tuệ đến tinh thần và thể chất của sinh viên Việt Nam.

Ban giám khảo gồm những gương mặt uy tín: nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà báo – đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, NSND Trọng Trinh, GS.TS Mai Văn Hưng, ca sĩ – NSND Vi Hoa, cùng các mentor và host nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Hoàng Phương và siêu mẫu Hà Anh.

Trong đêm chung kết, 28 thí sinh lần lượt trình diễn các phần thi trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội và ứng xử. Phần thi Trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ áo yếm Kinh Bắc với ba tông màu chủ đạo – xanh, vàng, đỏ – tượng trưng cho sức sống, niềm tin và tình yêu của người phụ nữ Việt.

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất

Sau phần trình diễn áo tắm và dạ hội, ban giám khảo công bố Top 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Hoàng Ngọc Như (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Trần Thị Thu Hiền (ĐH Văn Lang), Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐH Công nghiệp Hà Nội), Vũ Hồng Hạnh (ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Ở phần thi quyết định, Hoàng Ngọc Như chọn bức tranh mang chủ đề “Niềm vui lao động” và có phần trình bày đầy cảm xúc:“Hạnh phúc không nằm đâu xa, nó ở trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này. Một quốc gia hạnh phúc bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi con người.”

Tân hoa hậu Hoàng Ngọc Như

Câu trả lời giản dị nhưng chân thành và sâu sắc giúp Ngọc Như chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả, giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Tân Hoa hậu Hoàng Ngọc Như cao 1m72, số đo 80-60-89, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô chia sẻ sau đăng quang: “Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả nhưng tràn ngập tình yêu thương. Chính điều đó dạy tôi biết kiên cường, biết ơn và trân trọng mọi cơ hội trong cuộc sống.”

Chú thích ảnh

Á hậu 1 thuộc về Trần Thị Thu Hiền (ĐH Văn Lang), Á hậu 2 là Nguyễn Thị Kiều Anh (ĐH Công nghiệp Hà Nội). Danh hiệu đồng Á hậu 3 được trao cho Vũ Hồng Hạnh (ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao hơn 10 giải thưởng phụ như: Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái… mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Đêm chung kết khép lại trong niềm hân hoan, khi tân Hoa hậu Hoàng Ngọc Như rạng rỡ trong giây phút đăng quang. Cô không chỉ là biểu tượng của nhan sắc và trí tuệ, mà còn là hình ảnh đại diện cho thế hệ sinh viên Việt Nam – bản lĩnh, nhân ái và đầy khát vọng cống hiến.



