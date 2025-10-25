Mới đây, mạng xã hội rần rần trước nghi vấn Hoa hậu Lương Thùy Linh đang hẹn hò một thiếu gia được 3 năm. Nguồn cơn bắt đầu từ một tài khoản chia sẻ hình ảnh 2 bàn tay đeo đồng hồ nắm chặt nhau trên xe hơi. Netizen soi thêm hình ảnh gần đây của Lương Thuỳ Linh và phát hiện cô đeo chiếc đồng hồ na ná trong hình ảnh được lan truyền.

Trên các diễn đàn, xuất hiện loạt bài viết chia sẻ về hint tình cảm của Miss World Vietnam 2019. Ngay lập tức, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý, liên tục "truy tìm danh tính" của chàng trai bí ẩn. Dưới phần bình luận, team qua đường úp mở về bạn trai của Lương Thuỳ Linh là người có gia thế khủng, có netizen còn khẳng định đó là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng ở Bắc Giang.

Một số nguồn tin trên mạng còn tiết lộ Lương Thùy Linh và bạn trai đã bên nhau suốt 3 năm, tình cảm rất kín tiếng và bền chặt. Dù chưa từng công khai, nhưng nàng hậu được cho là thường xuyên xuất hiện cùng người này trong các buổi gặp gỡ bạn bè và người nhà.

Mạng xã hội rộ lên tin Lương Thuỳ Linh đã hẹn hò được 3 năm, còn lan truyền hình ảnh nắm tay tình tứ được cho là nàng hậu và "nửa kia"

Cư dân mạng soi gia thế của người yêu Lương Thuỳ Linh

Ngay sau khi tin đồn Lương Thùy Linh có bạn trai lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự vui mừng, cho rằng nếu đây là sự thật thì người đẹp sinh năm 2000 đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp và học vấn. Họ gửi lời chúc mừng và khen ngợi nàng hậu xứng đáng được yêu thương bởi sự thông minh, tinh tế và kín tiếng suốt nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng những thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán một chiều. Ngoài một vài hình ảnh và bình luận mơ hồ trên mạng xã hội, hiện chưa có căn cứ cụ thể nào để khẳng định mối quan hệ giữa Lương Thùy Linh và chàng trai được cho là "thiếu gia Bắc Giang".

Giữa lúc mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi, Lương Thùy Linh vẫn giữ thái độ im lặng. Cô chưa có bất kỳ động thái hay phản hồi nào về tin đồn tình cảm đang lan truyền.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chưa có phản hồi nào về tin đồn tình cảm

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đăng quang Miss World Vietnam 2019. Sau khi có cơ hội chinh chiến tại một trong những sàn đấu nhan sắc hàng đầu thế giới - Miss World, cô lọt Top 12 bằng thực lực và tiếp tục chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng sau nhiệm kỳ Hoa hậu.

Trước đó, Lương Thùy Linh theo học tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - là một ngôi trường top đầu với mức điểm chuẩn hàng năm cao ngất ngưởng. Không những vậy, dù vừa học vừa "chạy show" trong vai trò Hoa hậu, người đẹp này vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh cũng được biết đến là một trong những nàng hậu có khả năng tiếng Anh tốt nhất khi đạt được IELTS 7.5 khi vừa tốt nghiệp cấp 3.

Sau 6 năm kể từ ngày đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn luôn là nàng hậu được khán giả yêu mến khi có nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ vậy, cô cũng ghi điểm với thái độ thân thiện, gần gũi với tất cả khán giả. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nàng hậu cũng chiếm spotlight với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng xịn xò cùng đôi chân dài miên man.

Thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời khá trẻ nên Lương Thùy Linh cũng sở hữu tài sản và cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước, chẳng hạn như căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Lương Thùy Linh vẫn là điều gây tò mò cho công chúng. Nàng hậu chưa bao giờ tiết lộ về cuộc sống cá nhân, cực kỳ kín tiếng, nên đến nay cô vẫn là "mỹ nhân độc thân đắt giá" trong mắt nhiều người.