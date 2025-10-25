Những ngày qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Từ loạt hình ảnh trong lễ ăn hỏi cho đến khoảnh khắc cô dâu rạng rỡ trong ngày cưới, nhất cử nhất động của nàng hậu đều khiến khán giả không khỏi quan tâm.

Mới đây, ekip của Đỗ Hà đăng tải đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc người đẹp thử váy cưới, kèm theo câu chuyện đặc biệt phía sau. Theo chia sẻ, dù từng nhận được rất nhiều lời mời trình diễn váy cưới trên sàn catwalk, Đỗ Hà luôn từ chối vì muốn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình - thời khắc được khoác lên chiếc váy cưới thật sự trong ngày trọng đại.

Bên dưới bài đăng, nàng hậu để lại bình luận cực duyên dáng: "Không nhận show cưới vì đợi ảnh tới rước đó". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng khiến dân mạng tan chảy vì quá dễ thương. Nhiều người còn dành lời khen cho sự tinh tế và trân trọng của Đỗ Hà đối với những khoảnh khắc thiêng liêng trong đời.

Đỗ Hà tiết lộ việc không nhận show cưới là vì muốn giữ khoảnh khắc đầu tiên đó cho người bạn đời

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu trong showbiz. Với nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật cùng phong thái thanh lịch, cô liên tục xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, đảm nhận nhiều vị trí vedette quan trọng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt cơ hội và lời mời, nàng hậu vẫn giữ nguyên tắc riêng: chỉ khoác lên mình chiếc váy cưới một lần duy nhất cho người đàn ông của cuộc đời mình.

Trong suốt 5 năm kể từ khi đăng quang, cô luôn được biết đến như một hoa hậu giữ hình ảnh trong sạch, nói không với chiêu trò, đồng thời duy trì khoảng cách khéo léo với đồng nghiệp nam. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cũ từ năm 2020 ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Hà từ chối thẳng thừng khi 2 đồng nghiệp nam định ôm eo cô trên thảm đỏ.

Thời điểm đó, Đỗ Hà từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi kiên quyết giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam trong các sự kiện. Tuy nhiên sau 5 năm, khoảnh khắc này của người đẹp xứ Thanh lại ghi điểm mạnh với công chúng. Cư dân mạng cho rằng Đỗ Hà hành xử tinh tế khi chủ động trong việc giữ khoảng cách, tránh việc bị hiểu lầm dù lúc đó mới 19 tuổi.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi clip cũ của Đỗ Hà bên các đồng nghiệp nam từ năm 2020

Trong suốt 5 năm kể từ ngày đăng quang, Đỗ Hà giữ hình ảnh "sạch" và không vướng tin đồn hẹn hò với sao nam nào

Trước khi về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương hẹn hò nhưng giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Được biết, sau lễ cưới chính thức tổ chức tại Quảng Trị - quê hương của chú rể, Đỗ Hà và Viết Vương sẽ tiếp tục có một buổi tiệc mừng khác tại Hà Nội vào ngày 8/11 tới. Đây mới là dịp để cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp cùng các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz.