Hoảng hồn nữ ca sĩ chỉ nặng 34kg!

Mới đây, cân nặng của nữ idol Yeojin (cựu thành viên nhóm LOONA) đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến lo ngại từ người hâm mộ. Trong bài đăng, 1 fan đã hỏi Yeojin về bí quyết ăn kiêng. Đáp lại, Yeojin được cho là đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy cân nặng của cô là 34 kg. Bên cạnh bức ảnh, nữ idol viết một dòng chú thích ngắn gọn đơn giản là “ Không ăn ”.

Bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các cộng đồng mạng, với nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại về thông điệp đó. Một số người chỉ trích lời khuyên này là không lành mạnh, cho rằng việc khuyến khích ăn kiêng khắc nghiệt có thể gây hại, đặc biệt là khi Yeojin có rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng bức ảnh này đã xuất hiện cách đây vài năm, và lập luận rằng các thần tượng thường phải chịu áp lực rất lớn để duy trì tiêu chuẩn thân hình cực kỳ gầy trong ngành giải trí.

Yeojin khiến khán giả lo ngại khi tiết lộ cân nặng chỉ 34kg cùng lời khuyên "không ăn". Ảnh: Koreaboo

Netizen phát hoảng trước thân hình siêu gầy của cô. Ảnh: Koreaboo

Áp lực giữ dáng đối với các idol là một trong những vấn đề khắc nghiệt và phổ biến nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc. Ngành công nghiệp này đặt ra tiêu chuẩn ngoại hình cực kỳ nghiêm ngặt: thân hình mảnh mai, eo nhỏ, không mỡ thừa, thường theo công thức "chiều cao trừ 120" (ví dụ: cao 165cm thì cân nặng lý tưởng khoảng 45kg). Áp lực đến từ nhiều phía như công ty quản lý, người hâm mộ và yêu cầu lên hình.

Công ty quản lý thường kiểm soát cân nặng chặt chẽ từ thời thực tập sinh, yêu cầu idol giảm cân nhanh chóng trước debut hoặc comeback. Nhiều idol phải nhịn ăn cực đoan, chỉ ăn một bữa/ngày, hoặc theo các chế độ như IU chỉ ăn 1 quả táo vào buổi sáng, 1 củ khoai lang cho bữa trưa, uống sinh tố protein vào buổi tối. Thậm chí còn có người nhịn hoàn toàn để giảm 7kg trong 1 tuần, như trường hợp Momo của TWICE từng chia sẻ.

Áp lực cũng đến từ người hâm mộ và công chúng. Netizen thường bình luận gay gắt nếu idol tăng cân dù chỉ vài cân, dẫn đến bị body shaming nặng nề. Nhiều idol bị chỉ trích vô cớ "mập ú" dù thân hình thực tế bình thường, khiến họ rơi vào vòng xoáy tự ti và ăn kiêng liên tục. Ngoài ra, camera flash, góc quay và trang phục bó sát làm cơ thể trông "mũm mĩm" hơn thực tế, buộc idol phải gầy hơn mức khỏe mạnh để lên hình đẹp.

Hậu quả của vấn nạn này rất nghiêm trọng. Nhiều idol rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, hạ huyết áp, chóng mặt, ngất xỉu trên sân khấu, rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi mãn tính, thậm chí rối loạn ăn uống kéo dài. May mắn là gần đây, nhiều idol bắt đầu lên tiếng công khai về vấn đề này, kêu gọi ưu tiên sức khỏe thay vì ngoại hình "hoàn hảo" theo chuẩn cũ. Tuy nhiên, văn hóa "gầy mới đẹp" vẫn còn rất mạnh, khiến áp lực này khó thay đổi nhanh chóng.

Ảnh: Koreaboo

Vẫn biết Yeojin gầy, nhưng việc cô chỉ nặng 34kg khiến nhiều người sốc. Ảnh: Koreaboo

Trong khi đó, Yeojin sinh năm 2002, được biết đến là một mảnh ghép đầy năng lượng và cá tính của làng nhạc Kpop. Cô được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là em út của nhóm nhạc nữ LOONA. Yeojin ra mắt rất sớm vào tháng 1/2017 khi mới 15 tuổi với đĩa đơn solo mang tên Kiss Later . Là thành viên thứ 4 được tiết lộ trong dự án ra mắt kỳ công của LOONA, cô nhanh chóng gây ấn tượng bởi phong cách âm nhạc trong sáng, vũ đạo đáng yêu và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên.

Yeojin ra mắt khi mới 15 tuổi. Ảnh: Koreaboo

Trong suốt những năm hoạt động cùng nhóm, Yeojin không chỉ giữ vai trò là "cây hài" gắn kết các thành viên mà còn chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc về kỹ năng trình diễn và giọng hát. Dù là thành viên duy nhất không thuộc các nhóm nhỏ chính thức (1/3, OEC, yyxy), cô vẫn là một nhân tố không thể thiếu trong các đợt quảng bá đình đám như Butterfly , So What hay PTT (Paint The Town) .

Sau những biến cố pháp lý với công ty quản lý cũ, Yeojin đã mạnh mẽ bắt đầu hành trình mới. Vào năm 2023, cô chính thức ký hợp đồng với CTDENM và tái ra mắt cùng nhóm nhạc Loossemble (gồm 5 thành viên của LOONA). Tính đến năm 2026, Yeojin đã lột xác hoàn toàn, từ hình ảnh em út nhí nhảnh sang một nữ nghệ sĩ trưởng thành, quyến rũ và bản lĩnh hơn, tích cực tham gia vào các tour diễn thế giới và khẳng định vị thế của mình trong lòng cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Hiện tại cô hoạt động cùng nhóm Loossemble. Ảnh: Koreaboo

