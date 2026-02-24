"Công tử Mai Hoa": Vị pháp sư sở hữu visual Idol gây "bão" trong show sống còn tâm linh là ai?

Trong làng giải trí Hàn Quốc đầu năm 2026, khi các chủ đề về âm nhạc hay hẹn hò bắt đầu trở nên bão hòa, Disney+ đã tạo nên một cú nổ lớn với chương trình thực tế sống còn mang tên Battle of Fates (Đại Chiến Vận Mệnh). Giữa dàn 49 chuyên gia huyền học sừng sỏ, cái tên Maehwa Doryeong nổi lên như một hiện tượng lạ, phá vỡ mọi định kiến về hình ảnh một pháp sư truyền thống.

Visual chuẩn Idol và danh xưng "Công tử Mai Hoa"

Ngay từ những tập đầu tiên, Maehwa Doryeong đã chiếm trọn tâm điểm nhờ ngoại hình rạng rỡ, làn da trắng sứ và phong thái thanh tao. Khán giả Hàn Quốc không ngần ngại gọi anh là "visual center" của chương trình, thậm chí so sánh nhan sắc của anh với các nam chính trong phim cổ trang hay các thần tượng K-pop hàng đầu.

Hiện tại anh chàng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen Hàn - Việt. Trên MXH, các clip ngắn về "Công tử Mai Hoa" đều nhận được lượt tương tác khủng.

Nhiều fan của dòng phim K-Occult (tâm linh Hàn Quốc) so sánh anh với các nhân vật pháp sư trong truyện tranh (webtoon) hoặc các bộ phim như The Guest hay Exhuma (Quật mộ trùng ma). Họ cho rằng Maehwa Doryeong đã nâng tầm hình ảnh của các pháp sư trẻ tại Hàn Quốc, giúp nghề nghiệp này trở nên gần gũi và hiện đại hơn trong mắt giới trẻ.

Danh xưng Maehwa Doryeong (Mai Hoa Công Tử) không chỉ là một nghệ danh, mà còn vận đúng vào phong cách xem bói của anh: nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cực kỳ sắc bén.

Trong giới Shaman giáo (Mugyo) tại Hàn Quốc, "Doryeong" là cách gọi đầy tôn trọng dành cho những pháp sư nam trẻ tuổi có diện mạo thanh tú, đại diện cho một thế hệ pháp sư gen Z đầy mới mẻ.

Điều khiến truyền thông xứ Kim Chi tốn nhiều giấy mực nhất về Maehwa Doryeong chính là xuất thân đầy mâu thuẫn của anh. Trước khi trở thành một pháp sư nổi tiếng, anh từng học tập để trở thành một Mục sư.

Tuy nhiên, định mệnh đã xoay chuyển khi anh trải qua "Shin-byeong" một hiện tượng bệnh hành căn mà khoa học hiện đại khó lòng giải thích. Sau khi chấp nhận "lời mời" từ thần linh để cứu vãn sức khỏe và tìm lại sự bình yên, anh đã từ bỏ giấc mơ tôn giáo cũ để bước vào con đường làm Shaman. Câu chuyện cuộc đời đầy kịch tính này đã giúp Maehwa Doryeong xây dựng một hình tượng vừa bí ẩn, vừa giàu lòng thấu cảm trong lòng công chúng.

Trong khi các đối thủ trong show thường dựa vào các dữ liệu logic như ngày giờ sinh (Tứ trụ - Saju) hay các lá bài Tarot, Maehwa Doryeong lại đại diện cho nhóm "Trực giác thuần túy". Anh sở hữu khả năng Shin-jeom (Thần điểm) tức là kết nối trực tiếp với tâm linh để nhìn thấy quá khứ và tương lai.

Khoảnh khắc đỉnh cao của anh trong show chính là thử thách "Đọc vị người đã khuất". Chỉ với một bức ảnh và thông tin cơ bản, Maehwa Doryeong đã miêu tả chi tiết về vụ hỏa hoạn lịch sử năm 2001 và sự hy sinh của cố hạ sĩ quan cứu hỏa Kim Cheol-hong.

Khả năng "nghe thấy" những âm thanh từ quá khứ của anh khiến cả dàn giám khảo lẫn người xem phải sững sờ. Dù phân đoạn này sau đó gặp phải sự phản đối từ gia đình người quá cố vì lo ngại việc thương mại hóa sự đau thương, nhưng thực lực tâm linh của "Công tử Mai Hoa" là điều không thể phủ nhận.

Sức hút từ điện thờ Man-cheon-ju-wol tại Mokpo

Sau sự thành công của chương trình, cuộc sống của Maehwa Doryeong đã hoàn toàn thay đổi. Điện thờ của anh có tên Man-cheon-ju-wol (Trăng soi vạn dòng sông) tọa lạc tại thành phố Mokpo đã trở thành điểm đến "trong mơ" của hàng ngàn người.

Hiện tại, lịch hẹn tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Anh chỉ dành riêng ngày thứ Bảy hàng tuần để tập trung tiếp đón khách hàng với mức phí khoảng 50.000 KRW cho mỗi lần tư vấn cá nhân. Sự kín tiếng trên mạng xã hội và việc chỉ hỏi họ tên khi đặt lịch càng làm tăng thêm niềm tin của giới trẻ vào sự "linh ứng" của anh.

Giữa một xã hội hiện đại, Maehwa Doryeong không chỉ là một pháp sư đẹp trai như bước ra từ truyện tranh, mà còn là người đang nỗ lực mang văn hóa tâm linh dân gian Hàn Quốc đến gần hơn với giới trẻ theo một cách chuyên nghiệp và đầy sức sống.