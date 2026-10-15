Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ đến Nhật Bản

Hoàng hậu Thái Lan Suthida cùng điều khiển chuyên cơ đến Nhật Bản. (Nguồn: Thaiger)

Theo Thaiger, chuyên cơ của Hoàng gia Thái Lan do Hoàng hậu Suthida cùng điều khiển đã khởi hành từ sân bay quân sự Don Mueang ở Bangkok và hạ cánh xuống sân bay New Chitose tại Hokkaido (Nhật Bản) vào lúc 10h05 ngày 14/10 (giờ địa phương).

Hoàng hậu Suthida đang có chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 22/10 với tư cách Nữ đại sứ toàn cầu của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế.

Trong chuyến thăm, bà sẽ theo dõi các trận đấu, đồng thời trao huy chương và cúp cho các vận động viên.

Theo lịch trình, Hoàng hậu sẽ trở về sân bay quân sự Don Mueang (Thái Lan) vào lúc 17h ngày 22/10.

Mới đây, Hoàng hậu Suthida gây ấn tượng với màn điều khiển máy bay chiến đấu một mình. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Hoàng hậu Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với kỹ năng điều khiển máy bay thuần thục. Bà thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi tháng 5/1990 trên chiếc T-41D cùng Phi đội 604 thuộc Không đoàn 6.

Bà từng có nhiều giờ bay trên các máy bay huấn luyện quân sự và máy bay hạng nhẹ. Bà cũng từng lái máy bay Boeing 737, cả dòng Boeing 737-400 và dòng Boeing 737-800.

Tổng thời gian bay của Hoàng hậu Suthida trên tất cả các loại máy bay là hơn 1.188 giờ.

Hoàng hậu từng đảm nhiệm vai trò cơ phó, sát cánh cùng Nhà vua trong các chuyến bay phục vụ nhiệm vụ hoàng gia tại Thái Lan và nước ngoài.