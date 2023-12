Hoàng Hà - Quốc Anh: Tiếc nuối lớn nhất của chúng tôi là không được đóng phần 2 Chúng Ta Của 8 Năm Sau

Chúng Ta Của 8 Năm Sau là một bộ phim đầy màu sắc, khép lại một năm với không ít những tác phẩm chất lượng, đa dạng về thể loại của phim truyền hình Việt nói chung và sóng giờ vàng VTV nói riêng. Hiện tại, phim đang chuẩn bị đi tới hồi kết của phần 1 và nhận được sự chú ý lớn từ khán giả bởi nội dung chữa lành, đậm vị thanh xuân cùng màn thể hiện đặc sắc của dàn diễn viên tươi mới. Với những hiệu ứng tích cực mà phim đem lại, hiện Chúng Ta Của 8 Năm Sau đã xuất hiện trong danh sách đề cử WeChoice Awards 2023, hạng mục Phim truyền hình của năm. Mùa thứ 8 của WeChoice với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ” vô tình lại rất trùng khớp với bầu không không khí đầy nhiệt huyết, rất tươi trẻ của bộ phim này. Hãy đề cử cho Chúng Ta Của 8 Năm Sau tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023 tới đây.



Thời điểm hiện tại, trong lúc đợi tập cuối Chúng Ta Của 8 Năm Sau phần 1 lên sóng, chúng tôi đã có dịp ngồi lại và cùng trò chuyện với hai diễn viên chính của bộ phim: Quốc Anh và Hoàng Hà. Suốt quá trình 15 tập phim lên sóng, một hành trình không dài nhưng thực sự đáng nhớ, cặp đôi trẻ đã dẫn dắt người xem đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, với câu chuyện tình yêu có đủ hỉ nộ ái ố, ngọt ngào và day dứt. Nhìn lại hành trình đã qua, hai diễn viên trẻ có không ít những trải nghiệm đáng nhớ và cả sự tiếc nuối khi phải nói lời chào tạm biệt khán giả.

Hoàng Hà và Quốc Anh chia sẻ về Chúng Ta Của 8 Năm Sau

Chúng tôi không thích “diễn”

Chào Hoàng Hà và Quốc Anh, hai bạn có thể chia sẻ đôi chút về cảm xúc hiện tại được chứ, khi bộ phim của mình được yêu mến nhiều như vậy?

Quốc Anh: Chắn chắn là phải vui rồi, vô cùng hạnh phúc vì đứa con tinh thần không chỉ của tôi mà của cả ekip và Hoàng Hà được mọi người ủng hộ, yêu thương cũng như dành nhiều lời khen khi phần 1 kết thúc.

Hoàng Hà: Ở thời điểm này, khi phần 1 chuẩn bị kết thúc, tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả, khen chê đều có cả, trộm vía khi khen nhiều hơn chê thế nên tôi và toàn bộ ekip cảm thấy rất may mắn vì được khán giả yêu thương. Bên cạnh đấy chúng tôi cũng chăm chỉ đọc những bình luận khác nữa, những góp ý của mọi người để có thể hoàn thiện hơn trong các vai diễn sau.

Ấn tượng đầu tiên của hai bạn về đối phương là gì?

Quốc Anh: Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau cũng hơi ngại ngùng vì cả hai chưa làm việc với nhau bao giờ. Cũng phải sau vài lần diễn thử thì mới quen nhịp của nhau hơn.

Hoàng Hà: Chúng tôi trước đó chưa từng quen biết, không có bạn bè trên Facebook luôn nên cũng không theo dõi nhau nhiều lắm. Ấn tượng về lần gặp đầu tiên là cả hai đều ít nói, phải cố dò xem đối phương như thế nào.

Chênh lệch tuổi tác trên phim và ngoài đời lại trái ngược nhau có gây khó khăn gì trong việc làm quen, xưng hô của Quốc Anh - Hoàng Hà không?

Quốc Anh: Nói về cách tuổi thì cũng không hẳn, chúng tôi cũng ngang lứa nhau mà, không cách xa quá đâu. Chỉ hai tuổi thôi nên cũng rất dễ để nói chuyện và bắt nhịp với nhau.

Thế còn quá trình làm quen, bắt được nhịp với đối phương có mất nhiều thời gian không?

Hoàng Hà: Tôi nghĩ lúc bắt đầu quay phim, chúng tôi mới có cảm giác chemistry thật sự. Lúc tập với nhau vẫn còn cảm thấy người này hoặc người kia chưa hoàn toàn mở lòng. Chúng tôi phải cố gắng để tìm cách làm sao cho mọi người thoải mái hơn, nói chuyện tự nhiên hơn, bắt được tần số của nhau. Khi đó chúng tôi phải tập những cảnh nắm tay, cảnh ôm, thậm chí là cả cảnh hôn, tất cả đều cảm thấy rất là sượng.

Về cảnh hôn, hai bạn tập trong bao lâu và khi lên phim trường thì quay mất bao nhiêu lần?

Hoàng Hà: Chắc là không ai có thể đếm được số lần hôn vì lúc tập, lúc quay thì mình chỉ có thể tập trung vào công việc của mình thôi, không nghĩ được chuyện khác.

Quốc Anh: Không. Riêng tôi thì rất nhớ cảnh hôn trên Sapa, cảnh đó là ấn tượng nhất, tôi nhớ phải hôn trên dưới 15 lần.

Chênh lệch chiều cao gây một số bình luận trái chiều, người khen đẹp đôi, người lại nói rằng hai bạn trông không hợp. Cá nhân hai bạn nghĩ sao?

Quốc Anh: Đâu có không hợp đôi. Như phim Hàn Quốc có rất nhiều cặp cũng như đôi đũa lệch mà. Nhiều khi Quốc Anh - Hoàng Hà được diễn chung là ý đồ của đạo diễn đấy. Khi mà đứng với nhau, cả hai sẽ rất đáng yêu. Chỉ có những cảnh hôn, ôm là hơi khó để thực hiện thôi. Nhưng vì vậy mà lên phim trông rất dễ thương.

Hai người có phải thảo luận trước nhiều không, hay có phải thống nhất những quy tắc khi đóng cảnh tình cảm với nhau?

Hoàng Hà: Chúng tôi phải nói chuyện với đạo diễn, với đối phương rất nhiều. Nhưng không phải thảo luận để tính toán làm từng bước thế nào, như thế sẽ rất bị “diễn”, chúng tôi không thích “diễn”. Chúng tôi nói với nhau về cảm xúc của nhân vật lúc đó thế nào, có khúc mắc gì thì sẽ hỏi anh đạo diễn của phim. Giảm hay tăng cấp độ lên, đạo diễn sẽ điều chỉnh, chúng tôi sẽ vừa lắng nghe vừa cảm nhận xem nó có hợp với cảm xúc nhân vật mà mình đang cảm nhận hay không. Nếu đúng ý nhau thì sẽ làm luôn, nếu không thì lại trao đổi tiếp, trao đổi rất nhiều.

Quốc Anh: Ví dụ trong cảnh này, tâm trạng của hai nhân vật thế nào, có đúng với những gì chúng tôi hiểu hay không, hôn thế nào cho đúng, tôi và Hà phải tập, quay một hai lần trước đã, nếu không đúng tâm trạng thì anh Huy sẽ nói làm lại. Cũng một phần nhờ khung cảnh ở đó (Sapa) quá thơ mộng nên chúng tôi cũng bắt nhịp với nhau rất nhanh.

Mong khán giả có thể mở lòng để đón chờ phần 2

Lần đầu tiên tham gia một dự án lớn với ekip miền Bắc thế này thì có khó khăn hay thuận lợi gì cho mình không?

Quốc Anh: Đối với tôi thì hơi khó, mình hơi ám ảnh vì 4 năm trước, tôi đã đi casting phim của anh Huy Bùi rồi. Một năm sau lại đi casting phim 11 Tháng 5 Ngày với Khả Ngân nhưng lúc đó không trúng, chắc do mình không hợp vai. Lần thứ ba, cuối cùng cũng có cơ hội để hợp tác với anh Huy Bùi.

Hoàng Hà: Để nhận lời một dự án của VFC, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ liệu mình có hợp đóng phim truyền hình hay không, vì nét diễn tôi đã học và trau dồi trước đây là nét diễn điện ảnh. Có những biểu cảm trong tâm lý nhân vật nó cực kỳ khó, đôi khi chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh rộng. Mình không biết khi lên màn hình TV, mọi người có nhìn thấy không. Khi khán giả không nhìn thấy, rất có thể khán giả sẽ thấy mình đơ quá, không có biểu cảm gì cả. Bản thân tôi cũng không muốn diễn quá lên để cho mọi người thấy mình đang diễn cái gì. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất kỹ, phải tư duy làm sao để kết hợp được diễn xuất của hai thể loại phim vào với nhau, để nó hợp lý nhất, ra một món ăn vừa miệng nhất. Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định nhận lời.

Vậy sau dự án này, nhận được nhiều lời khen như thế, bản thân đã tự tin rằng mình thực sự có thể làm tốt phim truyền hình chưa?

Hoàng Hà: Tự tin thì vẫn luôn có đấy. Cái tôi đắn đo không phải tự tin hay tự ti đâu, nó chỉ là sự lựa chọn của một người diễn viên ở từng thời điểm thôi. Sau lần này thì tôi nghĩ rằng chắc là mình sẽ làm phim truyền hình tiếp được.

Hoàng Hà - Quốc Anh chia sẻ thêm về quá trình quá trình casting được chứ, đạo diễn có nói lý do tại sao lại lựa chọn mình không?

Hoàng Hà: Đạo diễn không nói nhưng anh từng chia sẻ trên báo và tôi có đọc rồi. Anh Huy nói từ lúc đọc kịch bản phim, anh ấy đã nghĩ tới Hoàng Hà. Anh chia sẻ “mặc dù Hà là diễn viên tay ngang nhưng Hà rất chuyên nghiệp”. Anh cũng nói dù hai người không có cơ hội làm việc với nhau ở Thương Ngày Nắng Về nhưng ở nhân vật Mai Dương này, anh cần sự tươi mới, trong trẻo, có cả sự sâu sắc, một cá tính rất mạnh và anh cảm thấy ở tôi có điều ấy.

Quốc Anh: Còn tôi, anh Huy không nói về lý do ấy ấy chọn tôi. Nhưng tôi nghĩ, ít gì thì tôi cũng khá hợp nhân vật Lâm, trước đó đã casting phim của anh ấy rồi nhưng trượt, lần này chắc là đến duyên thôi.

Nhiều khán giả sau khi xem phim đã gọi hai bạn là "nàng thơ", "nam thần" mới của VFC. Cả hai có cảm thấy hơi ngại trước những danh xưng này?

Hoàng Hà: Không hề, ở đâu cũng vậy thôi, tôi đã từng là nàng thơ MV, nàng thơ phim điện ảnh, nàng thơ VFC thì cũng là một nàng thơ thôi. Tôi nghĩ danh xưng nàng thơ rất đáng yêu, mọi người thích gọi như vậy nhưng nó không phải điều quá ghê gớm hay áp lực đâu. Nó chỉ là một thể loại tính cách, một kiểu vai nhưng rất có thể vài ngày nữa, Hoàng Hà lại là một nhân vật hoàn toàn khác rồi.

Quốc Anh: Tôi khá là lo lắng đấy vì đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với đài truyền hình Việt Nam, chưa gì đã được gọi với nickname nam thần, thật sự áp lực. Bản thân tôi thấy khi mình vào vai Lâm, màn thể hiện chưa tốt lắm, khi xem lại thấy mình có quá nhiều lỗi. Nếu thêm một vài phim nữa mới có danh xưng ấy thì đỡ áp lực hơn, đây lại là phim đầu tiên. Nói chung là tôi sẽ cố gắng, làm sao để có thể xứng đáng với danh xưng đấy, cố gắng từng ngày.

Quốc Anh trước đây còn gây ra tranh cãi về diễn xuất nhưng rõ ràng lần này lời khen nhiều hơn hẳn. Cá nhân bạn tự chấm cho mình mấy điểm với màn thể hiện lần này?

Quốc Anh: Tầm 6 điểm thôi. Tôi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Hoàng Hà rồi cả anh Huy Bùi nữa. Chỉ có tôi và người trong ekip mới biết lỗi của tôi khi diễn xuất là gì thôi, mình còn rất nhiều khuyết điểm.

Hoàng Anh: Diễn viên luôn là người khắt khe nhất với chính họ nếu họ là người diễn viên tận tâm, luôn muốn cầu thị và tiến lên. Về phía Hà, một người ngoài nhìn vào và đi cùng Quốc Anh từ lúc tập, quay rồi xem phim thì tôi thấy rất bất ngờ với người đồng nghiệp này. Ở trên phim trường, ví dụ Quốc Anh làm được 6, 7 điểm nhưng khi xem phim thì nó phải ở mức 8. Chúng tôi, cả Trần Nghĩa và Ngọc Huyền nữa, đều thấy Quốc Anh diễn bằng mắt, những cảnh tình cảm rất ổn luôn. Quốc Anh hoàn toàn có thể cảm thấy tự tin hơn.

Thế còn Hoàng Hà, bạn tự chấm cho mình bao nhiêu điểm?

Chắc khoảng 7 điểm. Tôi nghĩ luôn có khuyết điểm nào đấy mà qua thời gian, người diễn viên mới tự nâng cấp họ lên được. Tức là ở từng thời điểm một con người, người ta đang làm tốt hết sức có thể, nó đã ở mức đấy rồi. Có thể qua một vài lần kinh nghiệm nữa, lần sau tôi làm phim truyền hình sẽ tốt hơn lần này.

Vậy điều tiếc nuối nhất của mình sau bộ phim này là gì?

Quốc Anh: Điều tiếc nuối nhất là mình không được đóng tiếp phần 2. Bốn diễn viên đang chơi rất thân với nhau mà chỉ có thể đi cùng nhau trong khoảng 15 tập phim, có rất nhiều sự tiếc nuối.

Hoàng Hà: Tôi cũng có tiếc nuối đôi chút nhưng vẫn nghĩ là đạo diễn và ekip có ý định riêng, họ đã chọn phương án ấy ngay từ đầu chứ không phải sau này mới quyết định nên chúng tôi cũng tôn trọng quyết định này.

Đối diện với những tranh cãi về việc đổi diễn viên, người trong cuộc như hai bạn cảm thấy thế nào?

Quốc Anh: Tôi cũng cảm thấy áp lực giùm cho các anh chị phần 2, vì mọi người đang quen với 4 diễn viên trẻ rồi, không phải ý kiến của mình mà là bình luận của rất nhiều khán giả trên mạng xã hội, nên nói chung cũng áp lực thay cho các anh chị.

Hoàng Hà: Tôi cũng đọc rất nhiều bình luận, mọi người muốn giữ dàn diễn viên của thời thanh xuân, khán giả từ già đến trẻ xem phim và bình luận rằng các cô, chú, anh, chị xem phim mà cảm giác như được trở về thời thanh xuân. Nên tôi nghĩ, phần một giúp khán giả được chữa lành rất nhiều, được vui, hạnh phúc, ngại ngùng, tức giận, thậm chí là vấp ngã theo các nhân vật. Thế nên mọi người thích quá, không muốn thay đổi nữa. Nhưng một nhân vật không thể không lớn lên. Tôi nghĩ chuyện chúng tôi có thể đóng được phần 2 hay không, điều đó không bàn tới vì nó không xảy ra nhưng mong khán giả có thể mở lòng để đón chờ phần 2, bởi biết đâu ekip có những câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn để kể.

Nhưng cả hai có hơi ngại và bối rối không khi khán giả so sánh và đánh giá mình cao hơn cả các anh chị trong nghề không?

Hoàng Hà: Tôi nghĩ là không. Bởi vì nhận định của khán giả là quyền tự do của họ. Mình không cần vì chuyện đó mà ngại với đồng nghiệp của mình. Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau mà, mình cũng sẽ ủng hộ những người làm phần 2 thôi. Hi vọng các diễn viên phần 2 sẽ làm tốt vai của họ, còn việc khán giả so sánh và hỏi chúng tôi có ngại không, tôi nghĩ là không. Việc ai người đấy làm thôi mà.

Quốc Anh: Chắc chắn rồi. Như hôm cả đoàn phim ngồi cùng với nhau xem Chúng Ta Của 8 Năm sau, cũng có một vài diễn viên phần 2 tới ủng hộ phần 1 này. Tôi thấy nó là một điều rất đáng yêu. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ ủng hộ phần 2.

Dàn diễn viên 2 phần có gặp gỡ, trao đổi để thống nhất về nhân vật, nét diễn không?

Quốc Anh: Lần gặp duy nhất của chúng tôi là lần mọi người tụ họp để cùng xem tập 1 của phim. Tôi nghĩ khi bước vào phần 2, mọi người sẽ xem trước một vài phân đoạn của phần 1 để xem nên diễn thế nào rồi sáng tạo thêm nét diễn của riêng mình nữa.

Hoàng Hà: Tôi nghĩ việc sắp xếp tính toán ra sao để phần 2 vẫn có nét tính cách của phần 1, thì các anh chị sẽ tự làm. Tôi thấy chị Huyền Lizzie đóng vai Mai Dương lúc lớn, chị ấy cũng mặc đồ khá giống Mai Dương hồi trẻ, đi xe cũng hơi giống. Tôi chưa được xem phần 2 nhưng có thể mọi người sẽ tính toán để nhân vật có sự đồng nhất về một số hành động, tính cách.

Khi có một dự án được đầu tư đến với mình, mình phải làm thế nào để xứng đáng với sự tin tưởng

Sự nghiệp của hai bạn có đôi nét giống nhau, đều được đóng chính ngay từ những bộ phim điện ảnh, truyền hình đầu tay. Hoàng Hà - Quốc Anh có cảm thấy mình quá may mắn không hay áp lực nhiều hơn?

Quốc Anh: Chắc là cả hai đấy. Khi mình được đạo diễn giỏi, ekip giỏi trao cho cơ hội ở những dự án lớn như thế thì tôi thấy khá áp lực. Vì lúc đấy mình chưa biết diễn là gì, làm theo bản năng thôi. Nhìn lại những màn thể hiện của mình, cũng có chút tiếc nuối, nếu mình học trường sân khấu trước, có kinh nghiệm hơn thì mình sẽ phát huy tốt hơn rất nhiều.

Hoàng Hà: Mọi người hay nói Hoàng Hà là tay ngang. Thực ra tại Việt Nam, mọi người hay nói những người không học trường Sân khấu Điện ảnh ra thì sẽ là tay ngang. Nhưng học ở chỗ khác thì vẫn là học, Hà là người có học hành đàng hoàng chứ không phải tay ngang hoàn toàn đâu. Nhưng gọi tay ngang cũng được. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì.

Cũng giống như Quốc Anh, khi cơ hội đến, tôi cảm thấy vừa là may mắn lại vừa là áp lực. May mắn vì cơ hội tới với mình, không phải người khác. Nhưng áp lực vì khi có một dự án được đầu tư đến với mình, mình phải làm thế nào để xứng đáng với sự tin tưởng của họ. Chúng tôi đều là những người trẻ, phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều cho sự may mắn ấy.

Quốc Anh: Căng thẳng, áp lực lắm. Tôi vẫn nhớ lần Hoàng Hà kể bản thân khóc trong quá trình làm bộ phim Em Và Trịnh.

Hoàng Hà: Chuyện là đã có lúc trên trường quay, tôi áp lực quá nên đã khóc rất to, ở giữa phim trường, một đại cảnh 300 quần chúng đều biết.

Lần này thì sao, tác phẩm đầu tay trên sóng VTV, có khi nào bạn áp lực tới mức bật khóc chưa?

Quốc Anh: Chưa đâu. Cũng may vì ekip lần này mọi người rất đáng yêu, coi nhau như gia đình vậy, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau nên không có gì áp lực cả. Còn những phim trước thì bị nói khủng khiếp lắm.

Hoàng Hà: Hình như tôi cũng không khóc lần nào vì áp lực lần này nhưng có khóc vì chuyện khác. Trong năm nay mình làm toàn những dự án rất vất vả, rất lăn xả, ngay trước khi quay phim này, tôi làm một dự án khác. Hai lịch quay rất sát nhau, phải bay ra, bay về liên tục. Đó là giai đoạn tôi quá tải. Khoảng 2, 3 ngày đầu khi quay phim này, tôi không thực sự thấy mình ở đây, không hiểu mình đang là nhân vật nào. Sẽ có lúc người diễn viên không biết mình đang là ai vì lịch trình dày quá, không có cách nào giãn ra được, lúc đó tôi đã khóc vì quá mệt.

Hoàng Hà sắp có một phim kinh dị, đây liệu có phải cách để bạn bước ra khỏi vùng an toàn sau thành công từ một vài dự án phim tình cảm?

Đúng và đó là một quyết định quá mạnh dạn, dũng cảm, vô cùng quyết liệt của mình. Nhưng thực sự sau 2 tháng đi quay Chúng Ta Của 8 Năm Sau, tôi mới thấy quyết định đi làm phim truyền hình cũng quá dũng cảm vì nó rất vất vả và hầu như không có ngày nghỉ. Nhất là nhân vật chính, khi các diễn viên phụ họ đang nghỉ ngơi thì lúc đó mình vẫn phải đi làm.

Còn về dự án kinh dị sắp tới, thực sự là một sự xả thân, dấn thân, bước chân vào thì không quay lại được, phải dốc hết sức mình, cả thể chất lẫn tinh thần để làm bộ phim đó. Lăn xả vô cùng, mọi người nhớ xem phim ủng hộ tôi nhé!

Còn Quốc Anh thì sao? Bạn sắp ra khỏi vùng an toàn của mình chứ?

Thực ra trong năm nay, tôi làm 3 phim truyền hình rồi nên cũng muốn thử một lĩnh vực khác, là quay lại phim điện ảnh. Cũng 4, 5 năm rồi, tôi chưa quay lại với phim điện ảnh nên là năm sau sẽ cố gắng.

Nếu sắp tới có một lời mời đóng cặp nữa, hai bạn muốn đó sẽ là bộ phim thuộc thể loại gì?

Quốc Anh: Tôi muốn thử sức với một bộ phim hành động.

Hoàng Hà: Tôi cũng vậy, muốn làm một đả nữ phiên bản mini. Sau khi quay xong Kẻ Ăn Hồn, có những cảnh phải quăng quật va đập, làm việc với đội diễn viên đóng thế thấy họ rất ngầu, tôi nghĩ ước gì mình được đóng một dự án đánh đấm như vậy. Hai chúng tôi có thể cùng làm một dự án như thế, hai người ở hai phe đối đầu.

Sao không phải là đóng cặp nhỉ, khi mà hiệu ứng cặp đôi đang rất tốt như thế?

Hoàng Hà: Vậy tại sao mọi người không nghĩ tới trường hợp chúng tôi ở hai phe nhưng có tình cảm với nhau. Yêu nhưng luôn dằn vặt trong lòng rằng đây là kẻ thù của mình. Một tình yêu không thể cưỡng lại được.

Cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị này. Hi vọng sớm được gặp lại hai bạn trong những dự án đáng nhớ khác!