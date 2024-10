Người hâm mộ Hoàng gia trên toàn thế giới đều biết đến Vương phi Kate (42 tuổi) với tên gọi quen thuộc này. Tuy nhiên, tên thật của cô là Catherine và được chính cô cũng như các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia sử dụng trong các sự kiện chính thức. Trong cuốn hồi ký "Spare", Hoàng tử Harry (40 tuổi) đã chia sẻ một câu chuyện thú vị xoay quanh tên gọi của chị dâu mình. Theo đó, Vua Charles và Vương hậu Camilla từng muốn Kate đổi cách viết tên Catherine từ chữ C sang chữ K.

Lý do được đưa ra là do chữ cái “C” đã được sử dụng trong biểu tượng của Vua Charles và Vương hậu Camilla. Theo bài viết trên tờ The Mirror, người đứng đầu Hoàng gia Anh không muốn xuất hiện thêm một chữ cái C nào nữa trên các biểu tượng hoàng gia. Vương tử Harry viết trong cuốn hồi ký của mình: "Đã có hai biểu tượng hoàng gia với chữ C và vương miện bên trên: Charles và Camilla. Sẽ rất dễ nhầm lẫn nếu có thêm một biểu tượng chữ C nữa. Hãy đổi thành Katherine với chữ K, họ đề nghị. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với lời đề nghị đó."

Vương tử Harry cho biết khi nghe thấy yêu cầu này, anh đã quay sang nhìn anh trai mình là Thân vương William để xem phản ứng. "Tôi quay sang Willy, nhìn anh ấy với ánh mắt 'Anh có nghe thấy điều này không?'. Khuôn mặt anh ấy không biểu cảm gì", trích lời Hoàng tử Harry. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã không được Vương phi Kate thực hiện và dường như sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai.

Mặc dù Vương tử Harry có ý ám chỉ rằng lời đề nghị đổi tên không được đón nhận, nhưng dường như không có bất hòa nào giữa Vương phi Kate và bố chồng - Vua Charles cũng như mẹ chồng - Vương hậu Camilla. Trên thực tế, Vua Charles đã nhiều lần bày tỏ sự yêu mến dành cho con dâu và mối quan hệ giữa họ được cho là ngày càng trở nên khăng khít hơn sau khi cả hai cùng trải qua cuộc chiến chống ung thư. Thân vương William cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Vua Charles và Vương hậu Camilla.

Theo Express