Hoàng Duyên tung MV kết hợp ngôi sao quốc tế sở hữu hit tỉ view, hát tiếng Anh thế nào mà dân tình so sánh với AMEE?

Tối 9/6, Hoàng Duyên chính thức cho ra mắt MV Heaven là sản phẩm đầu tiên kết hợp cùng ngôi sao USUK sở hữu hit tỉ view Calum Scott. Màn hợp tác đặc biệt đã được dân tình mong đợi từ thời điểm công bố thông tin và teaser nhá hàng MV. Heaven cũng là sản phẩm nằm trong album phòng thu thứ hai của Calum Scott mang tên Bridges.

Là một dự án quốc tế, ca khúc Heaven của Calum Scott được 4 nghệ sĩ Đông Nam Á gồm Hoàng Duyên (Việt Nam), Darren Espanto (Philippines), Diana Danielle (Malaysia), Lyodra (Indonesia) làm mới lại với nét đặc trưng riêng. Bên cạnh Hoàng Duyên - người được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ triển vọng tại Việt Nam thì các nghệ sĩ khác cũng đều là những ngôi sao nổi bật trong khu vực.

Hoàng Duyên và Calum Scott

Heaven mang thông điệp tình yêu có sức mạnh to lớn hơn tất cả mọi thứ. Câu hát "What good is life if we’re all just waiting to dance in the sky?" (Tạm dịch: Cuộc sống có ích gì nếu tất cả chúng ta chỉ chờ đợi để nhảy múa trên bầu trời?) như một cách tôn vinh giá trị tình yêu.

Khung cảnh đồng điệu của MV

Dù quay ở địa điểm khác nhau nhưng hoà hợp không tưởng

MV Heaven được Calum Scott cùng Hoàng Duyên quay tại bối cảnh sân thượng với khoảnh khắc hoàng hôn chiều tà tuyệt đẹp. Dù ghi hình tại địa điểm khác nhau nhưng chính cảm xúc của Calum Scott và Hoàng Duyên đã tạo nên những khung cảnh hài hoà, đầy thơ mộng.

Vẻ đẹp mong manh của Hoàng Duyên trong MV

Hoàng Duyên thể hiện Heaven cả hai phần lời tiếng Việt và tiếng Anh. Nhiều khán giả nghe ca khúc đã không giấu được sự ngỡ ngàng khi tiếng Việt lại xuất hiện trong một sản phẩm quốc tế. Đặc biệt, phần thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh của Hoàng Duyên nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Giọng hát êm dịu cùng cách phát âm dễ nghe của Hoàng Duyên thuyết phục được nhiều người nghe.

Hoàng Duyên được chú ý bởi phần hát tiếng Anh khá tốt

Thế nhưng bên cạnh đó trong clip nhá hàng phần hát kết hợp giữa Hoàng Duyên và Calum Scott vẫn có ý kiến giọng hai người không thực sự hợp với nhau. Nhiều người cho rằng Hoàng Duyên hát còn "dính nasal", nghe như đang thở. Thậm chí nhiều người còn so sánh Hoàng Duyên với AMEE - cô nàng Gen Z đang gây tranh cãi với ca khúc Shay Nắnggg làm mới lại từ hit Hai Mươi của Mỹ Tâm vì hát không rõ chữ.



Một số bình luận của netizen:

- Quá bất ngờ vì không ngờ Hoàng Duyên hát tiếng Anh ổn vậy. Good job!

- Chị Hoàng Duyên hát tiếng Anh hay quá. Đây là lần đầu tiên chị mới kết hợp chung với ca sĩ nước ngoài mà lời bài hát rất dễ nghe.



- Mong sẽ có nhiều hơn sự hợp tác như này góp phần quảng bá Vpop ra thế giới.

- Hát cũng 9-10 với AMEE chứ thua gì đâu. Toàn hát kiểu đè nén giọng để mang danh Baby Voice thôi

- Không khác gì AMEE nhỉ?

- Calum thì đỉnh của chóp rồi, mình không phán xét nhưng mà thích anh hát một mình hơn. Song ca hay với Camlum chỉ có thể là You Are The Reason với Leona Lewis.

- Hoàng Duyên hát live hay bao nhiêu thì audio dở bấy nhiêu!

- Nghe lần 1 thấy giọng chị bình thường nhưng nghe lần 2 thấy hay mà.

- Giọng con bé hát tiếng nước ngoài nghe kiểu như mấy công chúa Disney hát vậy.



