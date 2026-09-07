Hoàng Dũng bật khóc trước hơn 11.000 khán giả, Xoay Tròn Day 3 trở thành concert lớn nhất sự nghiệp

Tối 6/9/2026, Xoay Tròn Concert Day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hà Nội, thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, từ những bản hit quen thuộc, mashup, acoustic đến các tiết mục kết hợp cùng khách mời. So với những đêm nhạc trước, Day 3 tiếp tục được Hoàng Dũng nâng cấp về quy mô, với mức đầu tư gấp rưỡi, hướng đến một trải nghiệm liveshow phù hợp với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn.

Đầu tư sân khấu hơn 1.300 m2 , âm thanh ngoài trời chuẩn quốc tế

Một trong những điểm dễ nhận thấy tại Xoay Tròn Day 3 là quy mô phần nhìn được đầu tư mạnh. Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình LED liền mạch rộng hơn 1.300m2, kết hợp hệ thống đèn hiệu ứng xuyên suốt chương trình. Phần âm thanh cũng được chú trọng với dàn loa K1 chuẩn quốc tế, thường được sử dụng cho các đại nhạc hội lớn, nhằm đáp ứng không gian ngoài trời và lượng khán giả đông.

Các tiết mục được kết hợp với visual, live cam cùng nhiều hiệu ứng như phun khí, lửa, pháo hoa và pháo giấy, được sắp xếp theo từng mốc âm nhạc để tạo cao trào. Trong đó, các màn trình diễn Đôi Mươi, Lý Giải có pháo hoa, còn phần cuối chương trình được đẩy mạnh về hiệu ứng sân khấu. Đặc biệt, Sâm-Panh và liên khúc Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát - Bữa Tiệc Của Giác Quan được dàn dựng với sân khấu nâng, kết hợp nhiều yếu tố phần nhìn để tạo nên cao trào cuối đêm.

4 cặp đôi cầu hôn ngay trong concert

Bên cạnh âm nhạc, những câu chuyện tình yêu tiếp tục trở thành một điểm riêng của Xoay Tròn. Trong phần trình diễn Lý Giải, các màn cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục, ê-kíp giữ hình ảnh live cam để khán giả có thể theo dõi trọn vẹn phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình trong đêm nhạc.

Hoàng Dũng cũng hài hước chia sẻ rằng anh "rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người" và gửi lời chúc phúc đến các cặp đôi. Với nam ca sĩ, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng là cách để âm nhạc bước ra khỏi sân khấu và trở thành một phần trong ký ức của khán giả.

Minh Tốc & Lam, Orange, Hà Lê lần lượt xuất hiện

Xoay Tròn Day 3 có sự tham gia của nhiều khách mời. Minh Tốc & Lam, từng xuất hiện tại Xoay Tròn Day 2 ở TP.HCM, trở lại sân khấu Hà Nội và cùng Hoàng Dũng, band, dancers trình diễn Step By Step, sau đó là mashup Nửa Thập Kỷ, Chốn Sa Mạc cùng Bầu Trời Mới, Đôi Lời Tình Ca.

Tiếp đó, Orange - đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng và từng góp mặt tại concert Đôi Mươi mang đến Khi Em Lớn và Cứ Thế. Orange cũng có phần trình diễn riêng với Cuộc Gọi Về Nhà, Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ và Em Nên Yêu Cô Ta góp thêm màu sắc trẻ trung cho đêm nhạc.

Một trong những màn kết hợp đáng chú ý là sự xuất hiện của Hà Lê. Nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả để cùng Hoàng Dũng trình diễn Phonecert, sau đó cả hai có màn dance battle trên sân khấu. Hà Lê tiếp tục trình diễn Trăm Năm trước khi trở lại cùng Hoàng Dũng trong Mưa Hồng.

Cú "twist" mang tên Vũ. khiến khán giả vỡ òa

Sau màn kết giả khiến nhiều người tưởng concert đã khép lại, Vũ. bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Sự xuất hiện này tạo nên một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của Xoay Tròn Day 3, khi hai nam ca sĩ lần lượt mang đến loạt ca khúc Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên; Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn; Anh Nhớ Ra và Lời Yêu Em, Sâm Panh.

Từ những giai điệu sâu lắng đến không khí sôi động ở phần cuối, Hoàng Dũng và Vũ. cùng band đã khép lại đêm nhạc trong một bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng.

Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Xoay Tròn Day 3 lại đến khi concert gần kết thúc. Hoàng Dũng chia sẻ về hành trình tổ chức những đêm nhạc của mình, từ thời điểm từng mượn một căn phòng thể chất để làm show, tự bán vé khoảng 150.000 đồng và đón khoảng 500 khán giả, đến hiện tại khi con số đó chỉ tương đương một phần nhỏ khu vực đứng tại Xoay Tròn Day 3.

Trong suốt 11 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cũng nhắc đến sự đồng hành của "Bạn Nhạc" và cho biết một trong những điều anh luôn nghĩ đến là làm thế nào để giữ những người đồng hành với mình lâu nhất và cùng phát triển. Ngay trên sân khấu, Hoàng Dũng cũng công bố logo chính thức dành cho FC Bạn Nhạc.

Đến trước thời điểm concert khép lại, Hoàng Dũng không kìm được nước mắt. Anh kể rằng sau Xoay Tròn Day 2 vào ngày 28/3/2026, khi vừa bước xuống cánh gà, anh đã hỏi ê-kíp: "Làm nữa không mọi người?" và nhận lại câu trả lời "chơi". Nam ca sĩ thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, còn những thiếu sót, nhưng cảm thấy may mắn khi được nhiều người ủng hộ và cùng mình làm nên những điều phi thường.

Hoàng Dũng gọi Xoay Tròn Day 3 là "một điều phi thường", đồng thời cho biết đây là concert có đông khán giả nhất của anh. Từ lúc quyết định thực hiện Day 3 cho đến tận 2h40 sáng ngày diễn ra chương trình, nam ca sĩ vẫn lo lắng không biết concert có trọn vẹn hay không. Sau cùng, điều khiến anh xúc động là được làm việc cùng ê-kíp, được khán giả đón nhận và có gia đình đến xem concert.

Từ một đêm nhạc trong căn phòng thể chất với khoảng 500 người đến một concert ngoài trời quy tụ hơn 11.000 khán giả, Xoay Tròn Day 3 ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của Hoàng Dũng. Và sau tất cả những con số về quy mô, sân khấu hay khách mời, hình ảnh nam ca sĩ bật khóc trước tình cảm của khán giả có lẽ mới là khoảnh khắc nói rõ nhất anh đã đi được bao xa sau 11 năm làm nghề.