Bộ phim hot nhất hiện nay gây tranh cãi: Nam, nữ chính xinh đẹp không phải bàn nhưng cảnh thân mật bị chê... độc hại

Ngày 26/8, bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính đã lên sóng. Phim nhanh chóng đạt mức nhiệt hơn 10.000 trên Youku, cho thấy sức hút đáng kể ngay từ những ngày đầu. Nhưng trái ngược với độ hot, phản ứng của khán giả lại chia thành 2 phe rõ rệt. Một bên khen phim khai thác đúng kiểu tình yêu của những người trưởng thành, bên còn lại đặt câu hỏi đây rốt cuộc là phim công sở hay phim tình cảm.

Gây tranh luận nhiều nhất chính là những cảnh thân mật giữa 2 nhân vật chính. Không đi theo kiểu vừa gặp đã yêu, bộ phim tập trung vào ánh mắt, khoảng cách và những màn giằng co tình cảm giữa Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên). Một số phân cảnh được quay khá táo bạo, khiến không ít khán giả nhận xét phim đang dành quá nhiều thời lượng cho chuyện yêu đương.

Đáng chú ý, ê-kíp còn mời chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật từng có kinh nghiệm với các dự án quốc tế để thiết kế những phân cảnh này. Cách xử lý chú trọng góc máy, ánh sáng và cảm xúc của nhân vật thay vì chỉ tập trung vào hành động. Tuy nhiên, điều này vẫn không thuyết phục được tất cả khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng những cảnh tình cảm xuất hiện quá dày, vô tình lấn át tuyến công sở vốn được kỳ vọng là điểm hấp dẫn của bộ phim.

Những cảnh thân mật của 2 nhân vật chính gây tranh cãi.

Không chỉ vậy, nhân vật Loan Niệm cũng nhận về nhiều đánh giá tiêu cực. Anh được xây dựng là một quản lý cấp cao trong công ty quảng cáo, có năng lực nhưng nổi tiếng khó tính, kiêu ngạo và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Ngay từ đầu phim, Loan Niệm đã có những lời nhận xét khá gay gắt với nhân viên mới, thậm chí yêu cầu Thượng Chi Đào thức đêm sửa phương án rồi cuối cùng lại bị khách hàng yêu cầu làm lại.

Nhiều khán giả thấy những tình huống này rất quen thuộc với dân văn phòng, thậm chí có người hài hước nói "nhìn mà thấy sếp mình trong đó". Nhưng cũng có không ít người phản ứng gay gắt, cho rằng Loan Niệm không đơn thuần là một ông sếp khó tính mà đang thể hiện kiểu tư duy công sở độc hại.

Tranh cãi còn lan sang vấn đề kịch bản. Đầu Xuân Tươi Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nhưng phiên bản truyền hình đã thay đổi đáng kể mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính. Nếu nguyên tác xây dựng câu chuyện theo hướng "từ quan hệ thể xác phát triển thành tình yêu", bản phim chuyển sang mô-típ tình yêu bí mật giữa cấp trên và cấp dưới.

Sự thay đổi này khiến một bộ phận độc giả nguyên tác không hài lòng. Họ cho rằng chất giằng xé và cảm giác trưởng thành vốn có của câu chuyện đã bị giảm bớt. Trong khi đó, khán giả chỉ xem phim lại đánh giá việc thay đổi thiết lập giúp tác phẩm dễ tiếp cận hơn và phù hợp với cách kể chuyện trên màn ảnh.

Bên cạnh những tranh cãi về tình cảm và nhân vật, tuyến công sở của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng nhận được cả lời khen lẫn chê. Những chi tiết như tăng ca xuyên đêm, chen chúc trên tàu điện ngầm, thuê nhà ở xa trung tâm hay liên tục phải xử lý yêu cầu thay đổi từ khách hàng khiến nhiều người đi làm cảm thấy quen thuộc.

Khi đi sâu vào những tình huống cốt lõi, bộ phim lại bị cho là thiếu thực tế. Thượng Chi Đào là một nhân viên mới chưa có kinh nghiệm nhưng được tuyển dụng đặc cách giữa một môi trường toàn người có năng lực. Trong thời gian thực tập, cô được giao những công việc và trọng trách khá lớn. Bên cạnh đó, tuyến khách hàng chưa được khai thác đủ sâu, cách xây dựng một số tình huống không hợp lý. Vì vậy, có người nhận xét đây giống "thực tế công sở phiên bản của biên kịch" hơn là môi trường làm việc ngoài đời.

Dù vậy, những tranh cãi này vẫn chưa thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của Đầu Xuân Tươi Sáng. Phim có nhịp kể tương đối nhanh, tuyến tình cảm nhiều biến động và liên tục tạo ra những chủ đề để khán giả bàn luận. Có người mê vì những màn tương tác giữa 2 nhân vật chính, có người vừa xem vừa phàn nàn về tuyến công sở, thậm chí có người không thích nhưng vẫn tiếp tục theo dõi.

Với một bộ phim mới lên sóng, việc tạo được lượng thảo luận lớn vừa là lợi thế vừa là áp lực. Đầu Xuân Tươi Sáng hiện phải chứng minh rằng những cảnh tình cảm không lấn át câu chuyện công sở, đồng thời khiến hình tượng Loan Niệm và mối quan hệ giữa anh với Thượng Chi Đào thuyết phục hơn trong những tập tiếp theo.