Những ngày gần đây, Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn bị chụp ảnh cùng nhau xuất hiện tại cửa một quán ăn vào lúc 2h30 sáng. Cả hai cùng lên một chiếc xe và di chuyển về khách sạn. Hành trình của hai diễn viên được cho là muốn né tránh sự theo dõi của mọi người thì liên tục đổi hướng trước khi dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm bên trong khách sạn.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở chi tiết cả hai không rời khỏi khách sạn suốt đêm. Những hình ảnh này nhanh chóng bị gắn với nghi vấn cùng nhau qua đêm, thổi bùng suy đoán về một mối quan hệ vượt mức bạn bè. Chỉ trong thời gian ngắn, cụm từ liên quan đến hai diễn viên đã vươn lên top tìm kiếm, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Tuy nhiên, trái với diễn biến nóng trên mạng, phản ứng từ phía người trong cuộc lại diễn ra nhanh chóng và dứt khoát. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi tin đồn bùng phát, công ty quản lý của Hoàng Cảnh Du đã chính thức lên tiếng, khẳng định thông tin lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Đây chỉ là buổi tụ tập bình thường giữa bạn bè.

Chỉ 6 phút sau, phía Vương Ngọc Văn cũng đưa ra phản hồi với nội dung tương tự. Thông cáo nhấn mạnh rằng việc hai người cùng di chuyển sau buổi gặp mặt là hoạt động xã giao bình thường, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai bên chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Hoàng Cảnh Du từng vướng tin đồn có con chung với Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Weibo)

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn vướng nghi vấn tình cảm. Trước đó, vào năm 2024, nữ diễn viên từng bị bắt gặp sử dụng xe riêng của nam tài tử trong một lần tụ tập bạn bè. Hai diễn viên cùng góp mặt trong dự án phim Minh xuyên hữu tri hạ (chưa phát sóng) càng khiến công chúng có thêm cơ sở để đặt nghi vấn “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi bằng chứng vẫn mang tính suy đoán, chưa có xác nhận chính thức nào về mối quan hệ tình cảm.

Vương Ngọc Văn có nhiều bạn bè thân thiết trong làng giải trí. (Ảnh: Weibo)

Đời tư của Hoàng Cảnh Du từ lâu đã là chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt khi anh từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với các nữ nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khi đó Vương Ngọc Văn từng có mối tình 5 năm cùng Dương Lặc. Gần đây cô đóng phim cùng nhiều bạn bè thân khác giới trong làng giải trí như Trương Tân Thành, Trần Tinh Húc...