Tài tử Hoàng Cảnh Du bị phát hiện hẹn hò người đẹp Vương Ngọc Văn

Bị cánh săn ảnh tung video clip đi cùng nhau đến khách sạn

Cánh săn ảnh ngày 10-4 đã tung video clip về Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn. Theo đó, cả hai đi ăn tối với nhóm bạn và cả nhóm cùng nhau đến một quán bar đến khoảng hơn 2 giờ sáng. Cả hai cùng đi chung xe đến một khách sạn, họ cố tình đi đường vòng, nán lại trong bãi đậu xe khoảng 10 phút trước khi đi thang máy lên tầng trên để tránh bị chụp ảnh.

Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn bị phát hiện "tách lẻ"

Người hâm mộ ra sức bênh vực cặp đôi, khẳng định họ chỉ là bạn

Hoàng Cảnh Du không rời khỏi khách sạn suốt đêm. Đến tối hôm sau, Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện một mình tại cùng khách sạn để gặp Vương Ngọc Văn. Tin đồn cả hai hẹn hò lập tức lan truyền mạnh trên nền tảng mạng, cho rằng họ "phim giả tình thật".

"Thông tin lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Đó chỉ là một buổi tụ tập bình thường giữa bạn bè và không cần phải suy diễn quá mức" - phía Hoàng Cảnh Du lên tiếng. Vương Ngọc Văn cũng nhanh chóng phủ nhận hẹn hò, cho rằng chỉ là tương tác xã giao bình thường, bạn bè gặp nhau nên đừng suy diễn.

Dù phủ nhận hẹn hò, cả hai vẫn được cho là "phim gia tình thật"

Tuy cả hai đính chính nhưng cộng đồng mạng vẫn bàn luận rôm rả. Họ còn "đào lại" rằng năm 2024, Vương Vũ Văn từng đến trường quay gặp bạn là tài tử Vương Tử Kỳ nhưng lại phát hiện vào xe của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Văn đều là tài tử, minh tinh nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ

Thời điểm đó, Vương Vũ Văn giải thích rằng đó là một "buổi gặp gỡ bạn bè". Lần này, một phản hồi tương tự được đưa ra nên bị không ít nhận định rằng quá rập khuôn, đáng ngờ.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi tiếng từ tác phẩm đam mỹ "Thượng ẩn", anh sau đó đã đóng nhiều phim: "Phi trì nhân sinh", "Lạc lối ở Nga", "Hạnh phúc trong tầm tay", "Thanh xuân sáng thế kỷ", "Khói hoa và thiếu niên", "Trọng khí", "Doanh phong"…

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, được khán giả biết đến qua các tác phẩm như: "Chỉ là quan hệ hôn nhân", "Tình yêu anh dành cho em", "Xứng đáng để yêu", "Luyến tiếc những vì sao"...