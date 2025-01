Hoa Tết tăng giá vùn vụt

“Năm nay, do ảnh hưởng của bão số 3 ở các tỉnh phía Bắc khiến hoa của các nhà vườn bị hư hỏng nhiều dẫn tới nguồn hàng khá khan hiếm. So với năm ngoái, giá hoa nhập vào tăng từ 20-30%. Dù giá hoa tăng nhưng lượng khách khá khả quan. Cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách đến vườn ngắm và mua hoa, cây cảnh đã tăng gấp đôi. Trong đó, trà my, hoa hồng, cẩm tú cầu, thược dược... được ưa chuộng bởi màu sắc, thế cây đẹp, hoa bền, trưng bày được lâu”, anh Phú chia sẻ.