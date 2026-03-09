Hoá ra đây là cách HIEUTHUHAI công khai tình yêu với Babyboo!

20h tối 9/3, HIEUTHUHAI chính thức ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, single mở đường cho album phòng thu thứ hai đang được người hâm mộ chờ đợi. Sau loạt “hint” úp mở trong thời gian qua, nam rapper cuối cùng cũng thả xích sản phẩm mới, lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Ca khúc tiếp tục là màn hợp tác giữa HIEUTHUHAI và producer thân thiết Kewtiie, bộ đôi từng tạo ra nhiều sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích.

HIEUTHUHAI - MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói

Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói mang màu sắc pop-rap tươi sáng, kể về câu chuyện tình yêu “gà bông” với năng lượng tích cực. Nội dung bài hát xoay quanh hai tính cách trái ngược nhưng lại bổ trợ cho nhau - một người ít nói và một người hoạt ngôn. Thay vì khai thác những góc nhìn phức tạp về tình yêu, ca khúc lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực diện với giai điệu bắt tai và ca từ dễ nhớ. HIEUTHUHAI không ngần ngại thể hiện sự chủ động trong tình cảm, khẳng định sự bù trừ giữa hai cá tính đối lập chính là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của mối quan hệ.

Về mặt âm nhạc, HIEUTHUHAI tiếp tục phát huy thế mạnh ở lối hát - rap melody quen thuộc. Phần vocal chiếm tỷ lệ lớn, cho thấy HIEUTHUHAI vẫn giữ định hướng hát dù gây tranh luận từ những lần comeback trước. Đây được xem là hướng đi đã giúp HIEUTHUHAI mở rộng tệp khán giả trong vài năm gần đây, đặc biệt với nhóm người nghe trẻ trên các nền tảng nhạc số.

HIEUTHUHAI và MV tình yêu gà bông:

Phần hình ảnh của MV được xây dựng theo hướng tối giản, tập trung khắc họa câu chuyện hẹn hò của cặp đôi chính. Nữ chính xuất hiện bên cạnh HIEUTHUHAI là người mẫu ảnh Joan Tina, gây chú ý với ngoại hình nổi bật và phong cách trẻ trung. Trong MV, Joan Tina hóa thân thành bạn gái của nam rapper, cùng anh trải qua những khoảnh khắc đời thường như đi chơi, trò chuyện hay tận hưởng các buổi hẹn hò giản dị. Nhiều phân cảnh gần gũi, bao gồm cả những khoảnh khắc ôm hôn, khiến người xem không khỏi chú ý bởi độ tình tứ của cặp đôi trên màn ảnh.

Chi tiết gây bàn tán nhiều nhất

Một chi tiết nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội là phân cảnh chụp photobooth xuất hiện trong MV. Hình ảnh HIEUTHUHAI cùng nữ chính tạo dáng thân mật trước ống kính photobooth khiến nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến loạt ảnh chụp photobooth từng gây sốt năm 2025 của nam rapper với bạn gái tin đồn Babyboo. Sự trùng hợp về bối cảnh và cách thể hiện khiến chi tiết này được chia sẻ rộng rãi, trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất sau khi MV ra mắt. Việc chi tiết photobooth được đưa vào MV lần này khiến không ít fan cho rằng đây là một sự gợi nhắc đầy dụng ý, như cách HIEUTHUHAI khéo léo lồng ghép trải nghiệm tình yêu cá nhân vào sản phẩm âm nhạc.

Thông điệp tình yêu với nhiều phân cảnh trong MV như cách HIEUTHUHAI công khai chuyện tình yêu. Dù Babyboo không góp mặt trong sản phẩm này, netizen vẫn "réo gọi" cô nàng trên các nền tảng.

Chi tiết photobooth trong MV gây liên tưởng đến bức ảnh HIEUTHUHAI và Babyboo

Ngay sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng thu hút lượng xem lớn cùng nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng đây là lựa chọn mở đường hợp lý cho album phòng thu thứ hai của HIEUTHUHAI: một ca khúc dễ nghe, dễ lan tỏa và phù hợp với thị hiếu đại chúng. Một single mang tính “bàn đạp” như Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo đà chú ý cho dự án dài hơi sắp tới của nam rapper.