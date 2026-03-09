Trai đẹp S.COUPS của SEVENTEEN bất ngờ sánh đôi cùng "nàng thơ" Sacha Quenby

Thay vì những bộ suit cứng nhắc gợi nhắc về thế giới công sở bụi bặm, sự kết hợp giữa S.COUPS và Sacha Quenby lại kể một câu chuyện khác về sự tự do. Ở đó, chàng thủ lĩnh bản lĩnh của SEVENTEEN không cần gồng mình để tỏ ra quyền lực. Anh diện những thiết kế mới nhất của BOSS như một lớp da thứ hai, nhẹ bẫng và phóng khoáng, minh chứng cho tinh thần "Be the Next" – thế hệ của những người dám tự tay phác thảo hành trình cho chính mình.

Sức hút của bộ đôi không chỉ đến từ diện mạo "cực phẩm" mà còn nằm ở cách họ lăng xê tư duy thẩm mỹ mới: sự thanh lịch không đánh đổi bằng sự gò bó. Những thớ len merino mịn màng như tơ lướt trên da, cùng kỹ thuật dựng phom cải tiến giúp giảm thiểu áp lực lên vai, cho phép người mặc tự do chuyển động giữa nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ nguyên vẻ chỉn chu, sang trọng.

Điểm thú vị của mùa này còn nằm ở bảng màu "phá vỡ quy tắc". Bên cạnh những tông nâu đất hay beige trung tính kinh điển, sự xuất hiện của sắc hoa cà và tím nhạt trên trang phục của S.COUPS và Sacha Quenby như một làn gió mát lành, xóa tan những định kiến về sự khô khan của thời trang may đo.

Để hoàn thiện phong thái làm chủ, túi BOSS REVERS trở thành điểm nhấn không thể rời mắt trên tay bộ đôi đại sứ. Với thiết kế mượn cảm hứng từ phần ve áo suit biểu tượng, chiếc túi da mềm mịn này không chỉ là một phụ kiện, mà là một di sản được làm mới, hứa hẹn sẽ trở thành "IT Bag" thống trị tủ đồ của những tín đồ sành điệu trong năm tới.

Dấu ấn của BOSS Xuân – Hè 2026, qua sự thể hiện của S.COUPS và Sacha Quenby, chính là lời khẳng định: Phong cách thực sự không nằm ở những khuôn mẫu, mà nằm ở bản lĩnh bước đi đầy tự tin trên hành trình phía trước.



