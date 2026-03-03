Bạn gái công khai ảnh bên HIEUTHUHAI
Không ít lần HIEUTHUHAI và bạn gái bị bắt gặp sánh đôi bên nhau trong thời gian qua.
Rapper HIEUTHUHAI và hot girl Tăng Mỹ Hàn bị soi hàng loạt hint hẹn hò từ khoảng 4 năm trước. Tháng 6/2025, khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi tỏng photobooth từng gây bão mạng xã hội.
Trên TikTok, Tăng Mỹ Hàn mới đây chia sẻ đoạn clip của cô bên một người đàn ông giấu mặt. Trong video, cô mặc chiếc váy ngắn và tạo dáng trước gương, phía bên cạnh là bóng dáng một chàng trai cao ráo được cho là HIEUTHUHAI.
Trong bài đăng, cô còn gắn hashtag #chiyeuminhanh, đây được cho là ký hiệu chỉ dành riêng cho HIEUTHUHAI. Bài đăng này nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng “soi hint”, cho rằng đây là động thái công khai đầy ẩn ý của nửa kia.
Tăng Mỹ Hàn đăng tải clip bên một người đàn ông giấu mặt trên kênh TikTok. Nguồn: Tăng Mỹ Hàn
Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 10/2023, nam rapper từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi.
Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".
HIEUTHUHAI còn từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”.