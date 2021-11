Hóa ra đây chính là nguyên nhân sâu xa cuộc cãi vã ồn ào của Xuân Lan - Hà Anh?

Vừa qua, cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa Hà Anh - Xuân Lan ngay tại buổi họp báo của show thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ đã trở thành chủ đề được bàn tán trên MXH. 2 "chị đại" của làng mẫu Việt đã cãi nhau kịch liệt khi nhắc đến dàn học trò mình đào tạo từ thời còn làm host Vietnam's Next Top Model.

Xuân Lan - Hà Anh cãi nhau ở họp báo

Nếu như Hà Anh làm host Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên thì Xuân Lan làm host của show thực tế này vào 3 mùa kế đó. Nếu ai là fan cứng của cuộc thi từ những ngày đầu, chắc hẳn sẽ biết đến trận khẩu chiến trên MXH giữa các giám khảo mùa 1 và NTK Đỗ Mạnh Cường của mùa 2. Khi đó, siêu mẫu Xuân Lan đã được nhắc đến gián tiếp trong bình luận của NTK này khi tranh cãi với Hà Anh.



Cụ thể, khi Vietnam's Next Top Model bước vào mùa 2, vì một số lý do hậu trường, Hà Anh và Đức Hải đã không còn gắn bó cùng chương trình. Tuy nhiên, cả hai đã từng lên tiếng mỉa mai, đá xoáy về chương trình trong một thử thách ở mùa thứ 2. Hồi tháng 2 năm 2013, Hà Anh tố ban giám khảo lẫn ban tổ chức Vietnam's Next Top Model thiếu trách nhiệm với thí sinh, bỏ rơi thí sinh thậm chí đã có ý định dàn xếp kết quả không đúng năng lực thực sự của từng thí sinh. Những ồn ào của Hà Anh và Vietnam's Next Top Model cũng chưa dừng lại ở đó khi cô còn tiết lộ sẽ nói hết tất cả sự thật trong cuốn sách của mình.

Hà Anh hăm he sẽ kể hết những câu chuyện hậu trường của Vietnam's Next Top Model

Khi Hà Anh nổ ra cuộc chiến với Vietnam's Next Top Model thì người chịu khó bênh vực chương trình nhiều nhất chính là NTK Đỗ Mạnh Cường. Anh không ngại bị đánh giá là hung dữ, đanh đá để lên tiếng đáp trả mạnh mẽ những ý kiến của Hà Anh. NTK đình đám chia sẻ rằng mình không thể chấp nhận nổi Hà Anh và còn rất nhiều chuyện anh không thể công khai với báo chí liên quan đến nữ siêu mẫu: "Nhưng giờ thì anh có thể công khai nói rằng anh thấy sợ những người như em thật đấy".



Hà Anh từng có cuộc chiến khá dài với chương trình mà cô từng làm giám khảo

Bên cạnh đó, Đỗ Mạnh Cường còn cho rằng Hà Anh xấu tính vì đang cố chứng minh rằng chỉ bản thân mình mới xứng đáng ở vị trí BGK: "Lo cho cả thân mình còn không xong mà đòi đi lo cho người khác, lố bịch. Đang cố gắng vùi dập Tuyết Lan & Hoàng Thùy nhưng rất tiếc, không có vùi nổi đâu".



Một netizen bình luận: "Không hiểu nổi Hà Anh để đẳng cấp của mình ở đâu, liệu có xứng đáng là người mẫu đàn chị như Xuân Lan hay không?". Ngay lập tức, Đỗ Mạnh Cường bình luận: "Chưa bao giờ được coi là xứng đáng, em đừng so sánh với Xuân Lan, sẽ là một sự sỉ nhục với Xuân Lan".

Một netizen hỏi liệu Hà Anh có xứng đáng là người mẫu đàn chị như Xuân Lan thì NTK Đỗ Mạnh Cường không ngại nói thẳng

Đỗ Mạnh Cường khi đó đã khẳng định Hà Anh chưa bao giờ bằng Xuân Lan. Câu nói khiến cả 2 "chị đại" làng mẫu mâu thuẫn?

Ảnh: Internet