Xuân Lan đăng clip full màn cãi nhau um sùm với Hà Anh ở họp báo, còn lên livestream bán hàng, sao lại diễn thế này?

Chiều 20/11, Xuân Lan và Hà Anh đã gây xôn xao showbiz khi có màn cãi nhau um sùm ở họp báo ra mắt chương trình thực tế Quý ông hoàn mỹ. Trong sự kiện, Xuân Lan - Hà Anh cãi nhau qua lại xem ai hơn ai. Thậm chí, Xuân Lan còn cướp lời Hà Anh rồi mắng đàn em là thiển cẩn.

Hà Anh cũng không vừa khi kể công, kể thành tích với Xuân Lan. Cảnh tượng 2 siêu mẫu mắng nhau qua lại thật sự khiến khán giả bị sốc. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà Xuân Lan lại thích màn cãi nhau này đến thế, bằng chứng là ngay khi sự kiện vừa kết thúc, Xuân Lan đã đăng luôn clip "full không che", "full không cắt xén" cảnh cãi nhau um sùm lên kênh YouTube cá nhân. Chẳng những vậy, Xuân Lan còn giật tít câu view là: "Xuân Lan khẩu chiến Hà Anh cực căng trong show của Hương Giang".

Xuân Lan tự đăng clip cãi nhau với Hà Anh lên YouTube rồi còn livestream bán hàng với từ khóa liên quan đến drama này.

Ơ kìa chị Xuân Lan.

Chưa hết, tối cùng ngày, Xuân Lan còn livestream bán hàng với tiêu đề: "Xuân Lan vừa nhắc đến bạn trong drama chiều nay". Cãi nhau thì chẳng ai nói làm gì, nhưng cãi nhau rồi lại quay luôn clip đăng YouTube câu view, tiếp đến livestream câu view bán hàng bằng việc cài cắm từ khóa drama vào, nó cứ thế nào ấy nhỉ!

Chương trình này thậm chí mới tổ chức họp báo thôi, còn chưa chính thức quay hình nữa, vậy Xuân Lan - Hà Anh đụng độ nhau trên ghế nóng thế nào mà lại cãi nhau thế kia? Màn đấu khẩu này có phải là mang màu sắc hơi diễn không?

Hương Giang - Xuân Lan - Hà Anh.

Về phần Hà Anh, khi được hỏi về mối quan hệ với Xuân Lan, Hà Anh cho biết: "Tôi nghĩ khi mọi người nhìn thấy Xuân Lan và tôi cùng xuất hiện tại chương trình, mọi người sẽ nhớ tới hình ảnh tôi là host và giám khảo đầu tiên của Vietnam's Next Top Model, còn Xuân Lan đảm nhận vị trí này ở mùa tiếp theo. Ngay lập tức, mọi người sẽ có phản ứng so sánh, thậm chí, so sánh cả học trò của Hà Anh, Xuân Lan và Thanh Hằng. Tất cả mọi người trong giới thời trang thường thích khai thác nhiều về sự khác biệt cũng như yếu tố kịch tính trong suy nghĩ".

"Hà Anh chưa bao giờ là bạn của Xuân Lan dù cả hai có rất nhiều bạn bè chung. Nhưng để nói là Hà Anh có ghét Xuân Lan hay không thì câu trả lời là không. Tôi không có thời gian để ghét bỏ ai cả, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Tôi tôn trọng Xuân Lan trong nghề, mình trân trọng việc chị là một người làm việc lâu trong nghề và có tình yêu nghề nhất định, theo đuổi cho tới nay. Đây là một điều rất đáng hoan nghênh".