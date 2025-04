Tác giả Tina Brown, trong cuốn sách The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil , đã hé lộ nhiều chi tiết về mối quan hệ thay đổi giữa hai người con trai của Vương phi Diana. Một cựu phụ tá Hoàng gia tiết lộ rằng kể từ khi William kết hôn với Kate, tình cảm giữa hai anh em không còn như trước, dù họ vẫn sống gần nhau tại Cung điện Kensington, chia sẻ cùng văn phòng và thường xuyên gặp gỡ.

Cuộc sống gia đình êm đềm của Thân vương William bên Vương phi Kate và các con khiến Harry chạnh lòng. Theo tác giả Brown, Vương tử cảm thấy nhàm chán với không khí sinh hoạt tại Bucklebury – nơi sinh sống của gia đình Middleton. Những buổi cuối tuần bên nhà vợ hoặc dạo chơi quanh Anmer Hall, dinh thự bằng gạch đỏ ở Sandringham – món quà cưới Nữ vương Elizabeth II tặng William và Kate – khiến Harry không thể hòa nhập.

Hình ảnh William đội mũ lưỡi trai, khoác áo vải tuýt và sống như một "nông dân Norfolk" không phải là điều mà Harry dễ dàng chấp nhận. Khoảng cách về lối sống dần dần nới rộng, trong khi Harry vẫn khắc khoải nhớ về thời hai anh em cùng sát cánh trong tuổi trẻ.

Tác giả Brown cũng cho biết, William từng cảm thấy bực bội với những cuộc vui của Harry – từ các trò đùa "quá đà" ở Las Vegas đến những buổi tiệc tùng thâu đêm với bạn bè. Lối sống táo bạo, bất kham của em trai là điều khiến Thân vương William dần giữ khoảng cách.

Ông Joe Little, Tổng biên tập Majesty Magazine , nhận định rằng William đã nhanh chóng hòa nhập với gia đình Middleton và được đón nhận như một người con. Trong sự ấm áp, ổn định và đơn giản của họ, William tìm thấy điều mà anh thiếu thốn khi còn nhỏ – một mái ấm thực sự. Tuổi thơ chông chênh giữa những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của cha mẹ đã khiến William luôn trân quý sự bình yên mà nhà Middleton mang lại.

Theo Express