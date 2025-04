Thân vương William hài hước “chê” tài nấu nướng của Vương phi Kate:

Một câu nói đùa duyên dáng của Thân vương xứ Wales về tài bếp núc của vợ đã được nhắc lại gần đây, làm dấy lên sự thích thú trên mạng xã hội. Câu chuyện nhỏ này từng xảy ra trong một buổi dạ tiệc từ thiện năm 2016 và được chia sẻ lại khi hai vợ chồng xuất hiện trong một chương trình truyền hình cùng đầu bếp Mary Berry.





Tại sự kiện gây quỹ cho tổ chức East Anglia's Children's Hospices (do Vương phi Kate bảo trợ từ năm 2012), khi được hỏi về bữa ăn tối, Vương phi Kate hài hước chia sẻ rằng Thân vương William đang mong được “nghỉ ngơi” sau những bữa ăn do cô nấu. Cô nói: “William phải chịu đựng tài nấu nướng của tôi hầu hết thời gian”. Ngay lập tức, Thân vương William đáp lời: “Đó là lý do tại sao tôi gầy như vậy!”. Lời đùa duyên dáng khiến không khí sự kiện thêm phần ấm áp.

Đây không phải lần đầu tiên hai người công khai trêu đùa về chuyện bếp núc. Trong chương trình A Berry Royal Christmas phát sóng trên BBC1 năm 2019, họ cùng đầu bếp Mary Berry và quán quân Great British Bake Off Nadiya Hussain đã thi tài làm bánh roulade Giáng sinh. Thân vương William hài hước tuyên bố: “Tôi đã làm hàng trăm chiếc bánh roulade rồi. Tôi sẽ viết một cuốn sách và nó sẽ là best-seller!”.





Cũng trong chương trình đó, Vương phi Kate tiết lộ rằng khi còn học tại Đại học St Andrews, Thân vương William từng rất chăm chỉ nấu ăn để gây ấn tượng với cô: “Anh ấy rất giỏi nấu bữa sáng. Anh ấy thường nấu đủ loại món ăn như sốt Bolognese, và những thứ tương tự”.

Một tình huống khác cũng khiến khán giả bật cười: Khi đầu bếp Mary Berry hỏi Vương phi Kate có muốn “xịt kem lên bánh cupcake” không, cả hai vợ chồng đều không giấu được tiếng cười.

Đến tháng 3 năm 2025, nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của Mary Berry, Thân vương William bất ngờ gửi lời chúc mừng thông qua chương trình The One Show của BBC. Trong đoạn video, anh chia sẻ: “Chúc bác sinh nhật lần thứ 90 thật hạnh phúc. Bác là một báu vật quốc gia thực sự, và chúng cháu rất thích làm việc với bác suốt những năm qua”. Anh còn đùa: “Cháu không dám nghĩ ai sẽ làm bánh sinh nhật cho bác và họ sẽ bị bác phê bình thế nào, nhưng chúc may mắn nhé!”.

Theo Express