Hòa nhạc Toyota 2022 đến với khán thính giả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Được tổ chức thường niên từ năm 1998, Hòa nhạc Toyota đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần cho sự phát triển văn hóa – xã hội Việt Nam. Trở lại sau 2 năm dịch bệnh, Hòa nhạc Toyota 2022 được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM (ngày 28/7) và Nhà hát Lớn Hà Nội.



Đêm diễn tái hiện lại 2 tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc tài ba Antonin Dvorak là Cello concerto B-minor, Op.104 và Symphony No.9 E-minor "From the New World", Op.95 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Đêm diễn tại TP.HCM đã mang đến cho khán thính giả những phút giây thưởng thức âm nhạc thăng hoa và cảm xúc. Khán giả thủ đô đang rất mong chờ đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h00 ngày 5/8. Tại Hà Nội, Hòa nhạc Toyota 2022 cháy vé chỉ sau một tuần mở bán.

Sau khi kết thúc 2 đêm diễn, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được Toyota Việt Nam trao tặng cho các sinh viên chuyên ngành âm nhạc trong khuôn khổ "Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam" nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên theo đuổi đam mê âm nhạc cổ điển trên khắp cả nước.

Trong suốt 27 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại". Những đóng góp của hãng xe Nhật trong các lĩnh vực: An toàn giao thông, Giáo dục & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa xã hội suốt thời gian qua là minh chứng cho mục tiêu đó!

https://afamily.vn/hoa-nhac-toyota-2022-den-voi-khan-thinh-gia-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh-20220804131258837.chn