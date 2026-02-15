Hòa Minzy, Xuân Hinh, Tuấn Cry "quẩy" tưng bừng trong OST “Lão Ông Cưới Vợ”

Ra rạp dịp Tết Bính Ngọ 2026, Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta lựa chọn một hướng đi quen mà không dễ: kể câu chuyện gia đình xoay quanh nghề phở biểu tượng ẩm thực Việt trong bối cảnh không khí xuân rộn ràng. Thay vì chỉ dựa vào yếu tố hài hay cảm xúc đoàn viên, bộ phim đặt nhiều trọng tâm vào việc xây dựng trải nghiệm nghe nhìn tương đối chỉn chu, từ âm nhạc, âm thanh hiện trường đến dàn cảnh và màu sắc.

Phần âm thanh của phim được xây dựng trên nền thang âm ngũ cung quen thuộc (Xàng – Xê – Cống – Hò – Xự), kết hợp cùng tiếng đàn Nguyệt, sáo, trống, kèn… Những chất liệu này được phối lại theo hướng hiện đại hơn để phù hợp thị hiếu số đông. Ở một số đại cảnh như Lễ hội phở, tiếng trống, tiếng kèn và âm thanh đám đông tạo nên nhịp điệu náo nhiệt, góp phần nâng đỡ không khí phim.

Tuy vậy, việc đưa nhiều lớp âm thanh dân gian – lễ hội vào cùng lúc cũng đặt ra bài toán tiết chế, tránh cảm giác “quá tay” ở những phân đoạn cao trào. Trong tổng thể, phần nghe của Mùi Phở cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, dù vẫn cần thời gian kiểm chứng hiệu quả thực sự khi phim chính thức ra rạp.

Điểm nhấn âm nhạc nằm ở ca khúc OST “Lão Ông Cưới Vợ”, do Minh Beta sáng tác, phối khí bởi Masew. Bài hát có sự góp giọng của Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Giai điệu vui tươi, lời ca đậm chất dân gian như “Hương cau bên nhánh trầu cay…” giúp ca khúc dễ lan tỏa trong dịp Tết. Màn kết hợp này tạo hiệu ứng truyền thông nhất định, song sức sống lâu dài của bài hát vẫn phụ thuộc vào cách nó gắn kết với mạch phim.

Bên cạnh Xuân Hinh, phim còn có sự tham gia của Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và diễn viên trẻ cho thấy định hướng hướng tới khán giả gia đình đa thế hệ.

Ở thời điểm thị trường phim Tết cạnh tranh mạnh, Mùi Phở chọn lối tiếp cận an toàn: khai thác văn hóa Việt, gia đình, không khí lễ hội và âm nhạc dễ nghe. Mức độ thành công của phim sẽ phụ thuộc vào cách các yếu tố này hòa quyện thành một tổng thể mạch lạc, thay vì chỉ dừng ở việc “trưng bày” màu sắc và âm thanh.

Mùi Phở dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc và đã mở bán vé sớm.