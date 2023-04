Hoà Minzy "xả ảnh" hiếm từ hơn 10 năm trước, so với hiện tại mới thấy nhan sắc lột xác ngoạn mục cỡ nào!

Vào tối ngày 1/ 4, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tải clip "chấn động". Hoà Minzy chia sẻ hàng loạt những bức hình hiếm trong quá khứ từ hơn một thập kỷ trước: "Hơn 10 năm trôi qua nhanh thật".

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ hình ảnh từ năm 2012, khi đó Hoà Minzy mới 17 tuổi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài dễ thương dù không trang điểm cầu kỳ. So với thời điểm hiện tại, nhan sắc của giọng ca Bắc Ninh đã lột xác ngoạn mục. Mẹ bỉm 1 con có gương mặt xinh đẹp quyến rũ và vóc dáng thon gọn nhiều chị em mơ ước. Đông đảo khán giả đã xuýt xoa trước sự thay đổi này của Hoà Minzy: "Giờ trông mặn mà lắm", "Bao nhiêu năm vẫn cái khuôn miệng ấy không lẫn vào đâu được. Đẹp gái quá".

Hoà Minzy đăng tải hàng loạt ảnh hiếm từ hơn 10 năm trước khiến dân tình ngỡ ngàng

Thời điểm này, nữ ca sĩ sinh năm 1995 mới 17 tuổi

Vẻ ngoài trẻ trung và dễ thương của giọng ca gốc Bắc Ninh trong quá khứ

Đáng chú ý, Hoà Minzy còn lên tiếng đính chính thông tin can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt. Nữ ca sĩ 9x cho biết cô chỉ làm lại răng và nhan sắc hiện tại thay đổi là do được trang điểm. "Là không có phẫu thuật thẩm mỹ nha cả nhà chỉ là make up với làm răng thôi, mà răng cũ có răng khểnh cũng xinh xinh", Hoà Minzy cho hay. Trước đó, Hoà Minzy cũng không ít lần vướng nghi vấn "dao kéo" để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đều thẳng thắn lên tiếng phủ nhận.

Hoà Minzy lên tiếng phủ nhận thông tin phẫu thuật thẩm mỹ

Bằng tài năng và sự nỗ lực cố gắng của mình, Hoà Minzy đã giành ngôi vị cao nhất chương trình Học viện ngôi sao mùa đầu tiên vào năm 2014. Sau 9 năm đăng quang Học viện ngôi sao, Hoà Minzy đã có sự nghiệp thành công. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 không chỉ mua được xe sang, làm chủ nhiều căn hộ đắt giá, Hoà Minzy còn mua nhà và tặng xe hơi báo hiếu bố mẹ.

Sở hữu giọng hát nội lực và luôn chăm chỉ cố gắng hoạt động nghệ thuật đã khiến nữ ca sĩ ghi điểm trong lòng khán giả. Dù đã có một nhóc tỳ kháu khỉnh nhưng Hoà Minzy vẫn được khen ngợi vì nhan sắc ngày càng lên hương. Giọng ca Bắc Ninh hiện tại đang theo đuổi phong cách nữ tính dịu dàng.

Hoà Minzy giành ngôi vị cao nhất của chương trình Học viện ngôi sao mùa đầu tiên vào năm 2014

Nhan sắc Hoà Minzy ngày càng thăng hạng rõ rệt dù đã trải qua một lần sinh nở

Giọng ca gốc Bắc Ninh hiện tại theo đuổi phong cách dịu dàng nữ tính

